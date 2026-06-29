เวรกรรมตามทัน! ฆาตกรชาวมะกันหัวใจวายดับ ขณะทิ้งศพเหยื่อถูกรัดคอในป่า
ฆาตกรมะกันหัวใจวายดับ ขณะทิ้งศพเหยื่อถูกรัดคอในป่าในรัฐแอละบามา ตำรวจเผยน่าจะเป็นเหตุความรุนแรงในครอบครัว
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เว็บไซต์ AL รายงานว่า เจ้าหน้าที่พบศพของนางเจสซิกา โฟลด์ วัย 47 ปี และนาย แดเนียล ร็อบบินส์ ภายในป่ารัฐแอละบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยจากการตรวจสอบพบว่านางโฟลด์เสียชีวิตจากการการรัดคอ ขณะที่นายร็อบบินส์เสียชีวิตจากภาวะหัวใจวาย ซึ่งจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าทั้งสองพักอาศัยที่้เดียวกัน
จากการสอบสวนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่านายร็อบบินส์ได้ลงมือฆาตกรรมนางโฟลด์ และเขาได้ขับรถมาที่ป่าเพื่อพยายามทิ้งศพ ทว่าเขาหัวใจวายเสียชีวิตก่อน พร้อมระบุอีกว่าศพของทั้งคู่อยู่ข้างกัน นอกจากนี้ยังพบรถบรรทุกที่ยังติดเครื่องเอาไว้ และมีรอยลากไปกับพื้นก่อนที่ตำรวจจะพบศพทั้งสอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุอีกว่าพวกเขาไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าการรัดคอเกิดขึ้นที่ใด แต่ตำรวจเชื่อว่าเป็นเหตุความรุนแรงในครอบครัว
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