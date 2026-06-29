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นอนข้างถนนในอังกฤษไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป หลังรัฐบาลยกเลิกกฎหมาย 200 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 10:28 น.
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นอนข้างถนนในอังกฤษไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป หลังรัฐบาลยกเลิกกฎหมาย 200 ปี

รัฐบาลอังกฤษยกเลิก Vagrancy Act วันที่ 29 มิ.ย. 2569 หลังใช้มาตั้งแต่ปี 2367 พร้อมทุ่มงบ 3.6 พันล้านปอนด์แก้ปัญหาคนไร้บ้านระยะยาว

รัฐบาลอังกฤษยกเลิก Vagrancy Act มีผลวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569 ปิดฉากกฎหมายอายุเกือบ 200 ปีที่ทำให้การนอนข้างถนนและขอทานเป็นความผิดทางอาญา

Vagrancy Act ออกมาในปี 2367 เพื่อจัดการกับคนไร้บ้านที่เพิ่มขึ้นหลังสงครามนโปเลียนและการปฏิวัติอุตสาหกรรม กฎหมายนี้บังคับใช้กับคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่ใช่กับพฤติกรรมที่เป็นอันตราย ทำให้คนกลุ่มเปราะบางถูกปรับและมีประวัติอาญา แทนที่จะได้รับความช่วยเหลือ

Steve Reed รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่อยู่อาศัยระบุว่า คนไร้บ้านไม่ใช่อาชญากร แต่คือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ และการยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยนี้คือการเปลี่ยนทิศทางจากการลงโทษมาสู่การป้องกัน

รัฐบาลเตรียมทุ่มงบประมาณ 3,600 ล้านปอนด์ใน 3 ปีข้างหน้าภายใต้แผน National Plan to End Homelessness โดยตั้งเป้าลดจำนวนคนนอนข้างถนนระยะยาวให้ลดลงครึ่งหนึ่งก่อนสิ้นสุดสมัยรัฐสภาชุดนี้ นอกจากนี้ยังลงทุนอีก 39,000 ล้านปอนด์ใน 10 ปีเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยา ล่าสุดตัวเลขปี 2568–69 แสดงให้เห็นว่าการก่อสร้างบ้านสังคมเพิ่มขึ้น 35% เทียบกับปี 2566–67

แผนนี้ยังรวมถึงงบ 159 ล้านปอนด์สำหรับที่พักพิงรองรับ 2,500 คนทั่วอังกฤษ รวมถึงงบ 37 ล้านปอนด์สนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคม ส่วนงบ 15 ล้านปอนด์จะใช้ในโครงการนำร่อง 28 พื้นที่ที่มีปัญหาคนนอนข้างถนนหนักที่สุด

Matt Downie ซีอีโอของ Crisis องค์กรด้านคนไร้บ้าน ระบุว่า นี่คือการสิ้นสุดของนโยบายที่โหดร้ายที่ทำให้คนถูกอาญาเพียงเพราะไม่มีบ้าน ขณะที่ Emma Haddad ซีอีโอของ St Mungo’s ชี้ว่า กฎหมายนี้บังคับให้คนซ่อนตัว แทนที่จะออกมารับความช่วยเหลือ การยกเลิกจึงเป็นก้าวสำคัญสู่แนวทางที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยืนยันว่ายังคงจัดการพฤติกรรมต่อต้านสังคมอย่างจริงจังผ่านกฎหมาย Anti-Social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 และยังเพิ่มความผิดใหม่ใน Crime and Policing Act 2026 เพื่อปราบปรามแก๊งขอทานที่มีการจัดตั้งและแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น

ประชาชนที่พบเห็นคนนอนข้างถนนสามารถแจ้งผ่านระบบ Streetlink เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือได้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 10:28 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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