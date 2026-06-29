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เปิดคำสั่งเสีย หมอนุก ฝากดูแลคนไข้-อวยพรให้โรคสงบ ห่วงผู้ป่วยจนวินาทีสุดท้าย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 10:18 น.
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พญ.พัชรวรรณ ทิ้งคำสั่งเสียสุดท้ายก่อนเสียชีวิต

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เผยคำสั่งเสียสุดท้าย พญ.พัชรวรรณ ก่อนจากไป ฝากอาจารย์หมอช่วยดูแลคนไข้ ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นห่วง พร้อมอวยพรผู้ป่วยอาการดีขึ้น-โรคสงบ

หลังจาก เพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย แพทย์หญิงพัชรวรรณ สืบมี หรือ หมอนุก แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม กลุ่มงานอายุรกรรม​ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2569

ในเวลาต่อมา มีการเผยแพร่คำสั่งเสียจากหมอพัชรวรรณถึงผู้ป่วยก่อนจากไป ระบุว่า “ถึงคนไข้ของคุณหมอนุก ขอบคุณคนไข้ และญาติคนไข้โรคข้อทุกท่านที่คอยห่วงใยให้กำลังใจหมอผ่านทางสายตา คำพูด และของเยี่ยม…..

สุดท้ายนี้ ……หมอขอฝากอาจารย์หมอ ฌิโม, เปรียว, แพร และเสริมชาติ และทีมเจ้าหน้าที่โรคข้อ (กุ้ง แป๋ว เก๋ พิมพ์) คนไข้คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่มของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด “ช่วยกันดูแลเช่นเคยนะจ้ะ” (ปล.ฝากน้องหมอแจนด้วยที่กำลังจะจบมา)

พี่นุกขอขอบคุณมากๆๆ ขอให้ผู้ป่วยทุกท่านอาการดีขึ้น โรคสงบนะคะ”

ล่าสุด ทางโรงพยาบาล เผยกำหนดการบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม​แพทย์หญิงพัชรวรรณ สืบมี ณ ศาลาวัดบ้านหนองยาง ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

  • วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2569​ เวลา 19.00 น. : พิธีสวดพระอภิธรรม
  • ​วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2569​ เวลา 14.00 น. : พิธีทางศาสนา สวดมาติกา บังสุกุล และพิธีพระราชทานเพลิงศพ​ (โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี)

ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง และขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สำหรับ แพทย์หญิงพัชรวรรณ สืบมี จบการศึกษาจากการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากนั้นเข้าศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ต่อมาหมอนุกเริ่มต้นบรรจุรับราชการตำแหน่งนายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี 2547 โดยทำงานอุทิศตนเพื่อผู้อื่นเสมอมา กระทั่งปี 2568 ได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มใน จ.ร้อยเอ็ด

คำสั่งเสียจากหมอพัชรวรรณ ถึงผู้ป่วยก่อนเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
กำหนดการบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม​แพทย์หญิงพัชรวรรณ สืบมี
ภาพจาก Facebook : ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
แพทย์หญิงพัชรวรรณ สืบมี เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ภาพจาก Facebook : ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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