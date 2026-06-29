เปิดคำสั่งเสีย หมอนุก ฝากดูแลคนไข้-อวยพรให้โรคสงบ ห่วงผู้ป่วยจนวินาทีสุดท้าย
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เผยคำสั่งเสียสุดท้าย พญ.พัชรวรรณ ก่อนจากไป ฝากอาจารย์หมอช่วยดูแลคนไข้ ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นห่วง พร้อมอวยพรผู้ป่วยอาการดีขึ้น-โรคสงบ
หลังจาก เพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย แพทย์หญิงพัชรวรรณ สืบมี หรือ หมอนุก แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2569
ในเวลาต่อมา มีการเผยแพร่คำสั่งเสียจากหมอพัชรวรรณถึงผู้ป่วยก่อนจากไป ระบุว่า “ถึงคนไข้ของคุณหมอนุก ขอบคุณคนไข้ และญาติคนไข้โรคข้อทุกท่านที่คอยห่วงใยให้กำลังใจหมอผ่านทางสายตา คำพูด และของเยี่ยม…..
สุดท้ายนี้ ……หมอขอฝากอาจารย์หมอ ฌิโม, เปรียว, แพร และเสริมชาติ และทีมเจ้าหน้าที่โรคข้อ (กุ้ง แป๋ว เก๋ พิมพ์) คนไข้คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่มของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด “ช่วยกันดูแลเช่นเคยนะจ้ะ” (ปล.ฝากน้องหมอแจนด้วยที่กำลังจะจบมา)
พี่นุกขอขอบคุณมากๆๆ ขอให้ผู้ป่วยทุกท่านอาการดีขึ้น โรคสงบนะคะ”
ล่าสุด ทางโรงพยาบาล เผยกำหนดการบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมแพทย์หญิงพัชรวรรณ สืบมี ณ ศาลาวัดบ้านหนองยาง ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
- วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.00 น. : พิธีสวดพระอภิธรรม
- วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. : พิธีทางศาสนา สวดมาติกา บังสุกุล และพิธีพระราชทานเพลิงศพ (โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี)
ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง และขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
สำหรับ แพทย์หญิงพัชรวรรณ สืบมี จบการศึกษาจากการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากนั้นเข้าศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ต่อมาหมอนุกเริ่มต้นบรรจุรับราชการตำแหน่งนายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี 2547 โดยทำงานอุทิศตนเพื่อผู้อื่นเสมอมา กระทั่งปี 2568 ได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มใน จ.ร้อยเอ็ด
ภาพจาก Facebook : ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
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