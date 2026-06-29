“ดร.โจ” ขอบคุณทุกคะแนนเสียง ยินดีกับ “ชัชชาติ” พร้อมเดินหน้าทำงานต่อ
ดร.โจ ขอบคุณทุกคะแนนเสียง ยินดีกับ ชัชชาติ หลังชนะเลือกตั้งผู้ว่า ชี้เลือกตั้งไม่ได้แค่มีผู้ว่าอย่างเดียว ยังมี สภา กทม. ร่วมด้วย
นาย ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร.โจ ผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กภายหลังแพ้การเลือกตั้งว่า “ขอบคุณชาวกรุงเทพฯ ทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ และ ส.ก. ในวันนี้
หลังผลการนับคะแนนผู้ว่าฯ ออกมาอย่างไม่เป็นทางการ ผมยอมรับผลการเลือกตั้ง และขอแสดงความยินดีกับ อ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อย่างจริงใจ
อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของมหานครแห่งนี้ ไม่ได้มีแค่ผู้ว่าฯ เท่านั้น เพราะยังมี ‘สภา กทม.’ ซึ่งพรรคประชาชนได้ส่งผู้สมัครลงแข่งขันทั้ง 50 เขต และจากผลการนับคะแนนล่าสุด พรรคประชาชนน่าจะมีตัวแทนที่ได้รับฉันทามติให้เข้าไปนั่งเป็น ส.ก. 22 คน
ผมในฐานะผู้สมัครผู้ว่าฯ ขอแสดงความยินดีกับ ส.ก. พรรคประชาชน ทุกท่าน และเชื่อมั่นว่านโยบายที่เราได้ออกแบบไว้ร่วมกันจะได้รับการผลักดันต่อ รวมถึงทำหน้าที่ตรวจสอบด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ โดยทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ ดีขึ้น
ผมขอขอบคุณจากใจอีกครั้งสำหรับทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ผม และ ส.ก. พรรคประชาชน ทุกเสียงของพี่น้องชาวกรุงเทพฯ ที่เราได้รับในวันนี้ คือความหวังและความฝันที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น เจตจำนงของพ่อแม่พี่น้อง ลุงป้าน้าอา ที่ต้องการเดินทางร่วมกับเราในวันนี้ จะยังคงอยู่กับผมในทุกการทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรือบทบาทใดก็ตาม และ ‘ความหวัง’ ที่ประชาชนได้ฝากไว้ จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผม และพวกเรา ‘พรรคประชาชน’ เดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไป
เพราะภารกิจการทำงานเพื่อประชาชนนั้นไม่มีวันสิ้นสุด หลังจากนี้ผมยังพร้อมสนับสนุนการทำงานกับพรรคประชาชน สิ่งใดที่ผมสามารถทำประโยชน์เพื่อพรรค และร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนได้ ผมยินดีและพร้อมเสมอ เพราะเป้าหมายที่เรามีร่วมกัน คือ ทำประเทศไทยให้ดีขึ้นสำหรับทุกคน ‘โดยประชาชน’ และ ‘เพื่อประชาชน’
ขอบคุณทีมงาน อาสาสมัคร และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทุ่มเทอย่างไม่ย่อท้อ ผมภูมิใจในสิ่งที่เราสร้างขึ้นร่วมกัน ทั้งการหาเสียงและลงพื้นที่ แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่งานของผมยังไม่จบ ผมรับปากว่าหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าทำงาน เพื่อให้กรุงเทพฯ และประเทศไทยที่เราฝันถึงร่วมกันกลายเป็นความจริง”
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