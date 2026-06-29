เลขเครื่องบิน ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ฝรั่งเศส ทะเบียนเที่ยวบินพระที่นั่ง
ในหลวง ร.10 และพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เลขมงคล เที่ยวบินพระที่นั่ง TG 8886 และเวลาเครื่องลงจอด เตรียมลุ้นโชคสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2569
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝรั่งเศส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในครั้งนี้ สิ่งที่ประชาชนและบรรดานักเสี่ยงโชคให้ความสนใจอย่างมากในช่วงใกล้โค้งสุดท้ายของการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 คือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
เที่ยวบินพระที่นั่งในการเสด็จฯ ครั้งนี้ ดำเนินการโดยสายการบินไทย เที่ยวบินหมายเลข TG 8886 เครื่องบินพระที่นั่งแตะรันเวย์ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ออร์ลี (Paris-Orly) ในเวลา 08.46 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยมี โลร็องต์ นูเญซ (Laurent Nuñez) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศส และเจ้าหน้าที่ระดับสูง ร่วมเฝ้ารับเสด็จ
หลังจากทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรม เลอ เมอริซ (Le Meurice) ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสจัดถวายให้เป็นที่ประทับ
ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึงที่ประทับในเวลา 09.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยมีนางธิดา สุขิลักษณ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ข้าราชการสถานทูต ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงปารีส และตัวแทนชุมชนชาวไทยในฝรั่งเศส เฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น
สรุปตัวเลขมงคลที่น่าสนใจ
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วันที่เสด็จพระราชดำเนินถึง : 28
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หมายเลขเที่ยวบินพระที่นั่ง : 8886
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เวลาเครื่องแตะรันเวย์ : 08.46 น.
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เวลาเสด็จฯ ถึงที่ประทับ : 09.45 น.
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ข้อมูลจาก
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