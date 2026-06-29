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เลขเครื่องบิน ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ฝรั่งเศส ทะเบียนเที่ยวบินพระที่นั่ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 09:42 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 09:42 น.
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เลขมงคล ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ฝรั่งเศส ทะเบียนเที่ยวบิน
ภาพจาก : FB/พระลาน

ในหลวง ร.10 และพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เลขมงคล เที่ยวบินพระที่นั่ง TG 8886 และเวลาเครื่องลงจอด เตรียมลุ้นโชคสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2569

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝรั่งเศส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในครั้งนี้ สิ่งที่ประชาชนและบรรดานักเสี่ยงโชคให้ความสนใจอย่างมากในช่วงใกล้โค้งสุดท้ายของการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 คือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

ในหลวง ร.10 และพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ภาพจาก : FB/พระลาน

เที่ยวบินพระที่นั่งในการเสด็จฯ ครั้งนี้ ดำเนินการโดยสายการบินไทย เที่ยวบินหมายเลข TG 8886 เครื่องบินพระที่นั่งแตะรันเวย์ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ออร์ลี (Paris-Orly) ในเวลา 08.46 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยมี โลร็องต์ นูเญซ (Laurent Nuñez) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศส และเจ้าหน้าที่ระดับสูง ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

หลังจากทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรม เลอ เมอริซ (Le Meurice) ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสจัดถวายให้เป็นที่ประทับ

ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึงที่ประทับในเวลา 09.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยมีนางธิดา สุขิลักษณ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ข้าราชการสถานทูต ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงปารีส และตัวแทนชุมชนชาวไทยในฝรั่งเศส เฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น

สรุปตัวเลขมงคลที่น่าสนใจ

  • วันที่เสด็จพระราชดำเนินถึง : 28

  • หมายเลขเที่ยวบินพระที่นั่ง : 8886

  • เวลาเครื่องแตะรันเวย์ : 08.46 น.

  • เวลาเสด็จฯ ถึงที่ประทับ : 09.45 น.

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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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