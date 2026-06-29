สาเหตุเศร้า นัท ณัฐพล เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า เสียชีวิตวัย 38 ปี วงการแฟชั่นอาลัย
อาลัย นัท ณัฐพล ผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้า Leisure Projects เสียชีวิตในวัย 38 ปี จากปัญหาสุขภาพ
วงการแฟชั่นไทยต้องสูญเสีย นัท ณัฐพล กนกวลีวงศ์ ผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์แบรนด์เสื้อผ้า Leisure Projects (เลเชอร์ โปรเจ็กต์) เสียชีวิตลงในวัย 38 ปี ด้วยปัญหาสุขภาพ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2569
สำหรับ นัท ณัฐพล เริ่มต้นสร้างแบรนด์ Leisure Projects เมื่อปี 2012 โดยนำประสบการณ์และความรู้ด้านแฟชั่นจากการเรียนที่ประเทศอังกฤษมาต่อยอดผลิตเสื้อผ้าสไตล์โมเดิร์นแคชชวล เน้นความเรียบง่าย สวมใส่ในชีวิตประจำวัน และกำหนดราคาให้ผู้บริโภคเข้าถึงง่าย มีแนวคิดการออกแบบที่ชัดเจนทำให้แบรนด์มีเอกลักษณ์และเติบโต ส่งผลให้ลูกค้าชาวไทยและต่างชาติให้การยอมรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวและลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย
ปัจจุบันแบรนด์เปิดให้บริการในศูนย์การค้าชั้นนำหลายแห่ง ประกอบด้วย Siam Center, Siam Paragon, EMSPHERE, ร้าน Comma & และสาขาในจังหวัดภูเก็ต
สำหรับทิศทางธุรกิจของแบรนด์ในอนาคต ทางครอบครัวจะเข้ามารับช่วงต่อและบริหารงานแทนดีไซเนอร์ผู้ล่วงลับต่อไป
ขณะที่ มิว ศุภศิษฏ์ นักแสดงชื่อดัง เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความอาลัยต่อการจากไปของ นัท ณัฐพล ผ่านอินสตาแกรม mewsuppasit ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยได้ว่า “ตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง คุณคือคนหนึ่งที่เชื่อมั่นและคอยสนับสนุนมาตลอด ขอบคุณจากใจจริงสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ ความมีน้ำใจนี้จะอยู่ในใจเสมอ ขอให้เดินทางสู่ความสงบ”
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