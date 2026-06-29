ไฟไหม้ร้านเชฟมาร์ค ซอยแจ้งวัฒนะ ขณะกำลังปรับปรุง เจ้าตัวโพสต์เอง “ล้มก็ช่างแม่ง”
ไฟไหม้ร้านอาหารของ มาร์ค สุวิทย์ กมลทกาภัย หรือเชฟมาร์ค ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 เช้าวันที่ 28 มิ.ย. 69 ระหว่างปรับปรุงร้าน #88izakaya ไม่มีผู้บาดเจ็บ
ไฟไหม้ร้านอาหารของ มาร์ค สุวิทย์ กมลทกาภัย หรือ เชฟมาร์ค ที่ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 กรุงเทพฯ เมื่อเช้าวันที่ 28 มิถุนายน 2569 ขณะร้านยังอยู่ระหว่างการปรับปรุง เพลิงสงบภายในไม่ถึง 15 นาที ไม่มีผู้บาดเจ็บ
Fire & Rescue Thailand รายงานว่า ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเหตุเวลา 09.38 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงดอนเมืองและบางเขนถึงที่เกิดเหตุพบอาคารชั้นเดียวมีเปลวไฟลุกไหม้ เวลา 09.41 น. ไฟลุกเต็มพื้นที่ จึงเรียกกำลังเสริมจากสถานีลาดยาว บางซ่อน และบางโพเข้าสนับสนุน ก่อนควบคุมเพลิงได้ในเวลา 09.48 น. เบื้องต้นตรวจสอบในที่เกิดเหตุไม่พบผู้บาดเจ็บ รายละเอียดความเสียหายยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เชฟมาร์คโพสต์ข้อความบน Facebook/Mark Kamonthakapai ยืนยันตัวเองว่าร้านนี้คือของเขา พร้อมระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เช้า แต่รอจนเย็นถึงโพสต์เพราะไม่อยากให้หุ้นส่วนคนอื่นเดือดร้อน บอกว่าทุกอย่างในร้านดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และระบุว่าเหตุนี้เป็นอุบัติเหตุ
เชฟมาร์คยังโพสต์เพิ่มว่า มีบางเพจพยายามอ้างว่าเป็นร้านของเขาก่อนที่เขาจะออกมายืนยันเอง พร้อมปิดท้ายด้วยข้อความว่า “ล้มก็ช่างแม่ง แพ้ก็ช่างมัน ลูกพี่กูยังยืนยันคำเดิม ไม่มีหมด…ไม่พอเบิก รอเจอกันนะครับ #88izakaya”
ขณะนี้ยังไม่มีการระบุสาเหตุเพลิงไหม้อย่างเป็นทางการ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหายและต้นเหตุ
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