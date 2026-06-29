เครื่องบินตกในฝรั่งเศส คร่าชีวิตพยาบาลรวมตัวโดดร่มผ่อนคลาย รวม 11 ศพ
เครื่องบินเล็กตกในฝรั่งเศส คร่าชีวิตพยาบาลรวมตัวโดดร่มผ่อนคลาย หนีคลื่นความร้อน รวม 11 ศพ เจ้าหน้าที่เข้าสอบหาสาเหตุ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกในตงแบลน ประเทศฝรั่งเศส เป็นเหตุให้นักบินและผู้โดยสาร รวม 11 คนเสียชีวิตทั้งหมด
โดยจากการตรวจสอบเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องที่ใช้ในการสอนโดดร่ม โดยบนเครื่องมีนักบิน ครูฝึก นักโดดร่ม ซึ่ง 5 คนเพิ่งเคยโดดร่มเป็นครั้งแรก ซึ่งเครื่องบินลำดังกล่าวตกในช่วงเวลาราวๆ 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น
ขณะนี้ทางสำนักอัยการปารีสได้ทำการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้แล้ว นอกจากนี้ยังมีรายงานเปิดเผยด้วยว่าเครื่องบินลำดังกล่าวตกใกล้ย่านชุมชนและเกือบตกใส่บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพียงนิดเดียว
นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นนางพยาบาลที่รวมตัวกันไปโดดร่วมเพื่อผ่อนคลาย เพื่อหนีความเครียดจากภาวะคลื่นความร้อนที่แพร่อิทธิพลไปทั่วยุโรป
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