ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินตกในฝรั่งเศส คร่าชีวิตพยาบาลรวมตัวโดดร่มผ่อนคลาย รวม 11 ศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 10:53 น.
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เครื่องบินเล็กตกในฝรั่งเศส คร่าชีวิตพยาบาลรวมตัวโดดร่มผ่อนคลาย หนีคลื่นความร้อน รวม 11 ศพ เจ้าหน้าที่เข้าสอบหาสาเหตุ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกในตงแบลน ประเทศฝรั่งเศส เป็นเหตุให้นักบินและผู้โดยสาร รวม 11 คนเสียชีวิตทั้งหมด

โดยจากการตรวจสอบเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องที่ใช้ในการสอนโดดร่ม โดยบนเครื่องมีนักบิน ครูฝึก นักโดดร่ม ซึ่ง 5 คนเพิ่งเคยโดดร่มเป็นครั้งแรก ซึ่งเครื่องบินลำดังกล่าวตกในช่วงเวลาราวๆ 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น

ขณะนี้ทางสำนักอัยการปารีสได้ทำการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้แล้ว นอกจากนี้ยังมีรายงานเปิดเผยด้วยว่าเครื่องบินลำดังกล่าวตกใกล้ย่านชุมชนและเกือบตกใส่บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพียงนิดเดียว

นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นนางพยาบาลที่รวมตัวกันไปโดดร่วมเพื่อผ่อนคลาย เพื่อหนีความเครียดจากภาวะคลื่นความร้อนที่แพร่อิทธิพลไปทั่วยุโรป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 10:53 น.
63
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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