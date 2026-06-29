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โรงพยาบาลดัง จ.นครปฐม เลิกกิจการ 1 ก.ค.นี้ แจ้งคนไข้คืนเวชระเบียน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 09:14 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 09:14 น.
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โรงพยาบาลเทพากร นครปฐม ประกาศเลิกกิจการ 1 ก.ค. 69
ภาพจาก : โรงพยาบาลเทพากร Tepakorn Hospital

แจ้งด่วน! โรงพยาบาลเทพากร จ.นครปฐม ประกาศเลิกกิจการ 1 ก.ค. 69 แจ้งผู้รับบริการติดต่อรับเวชระเบียน-ฟิล์มเอกซเรย์คืนภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

โรงพยาบาลเทพากร ตั้งอยู่เลขที่ 24 ซอยเทศา 1 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประกาศแจ้งเลิกกิจการและคืนเวชระเบียนให้แก่ผู้ป่วย โดยจะยุติการให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป

ทางโรงพยาบาลแจ้งให้ผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษา เดินทางมาติดต่อขอรับประวัติการรักษา ฟิล์มเอกซเรย์ และข้อมูลเวชระเบียนคืนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ผู้ป่วยสามารถเข้ามาติดต่อได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ผู้มารับเอกสารต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนามายื่นเพื่อกรอกข้อมูลขอรับเอกสารประวัติ

กรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมารับด้วยตัวเอง อนุญาตให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับแทนและผู้มอบอำนาจ และหนังสือมอบอำนาจ

หากพ้นกำหนดเวลา ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการทำลายเวชระเบียนและข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมด ขั้นตอนการทำลายเอกสารจะปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 034-273463

โรงพยาบาลเทพากรเลิกกิจการ
ภาพจาก Facebook : โรงพยาบาลเทพากร Tepakorn Hospital

ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลเทพากร Tepakorn Hospital

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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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