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ไฟไหม้บ้านสังกะสี หนุ่มเมียนมาอ้างวิญญาณเป็นคนเผา ในวันปล่อยดวงวิญญาณ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 08:57 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 08:57 น.
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ขอบคุณภาพจาก อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู Prakan Zone 2

ไฟไหม้บ้านสังกะสี หนุ่มเมียนอ้างวิญญาณพี่ชายเป็นคนเผา ในวันปล่อยดวงวิญญาณ เล่าเอาเสื้อผ้ามากองกันเพื่อจะบูชาดวงวิญญาณ

ร.ต.ท.วีรวุธ ศิริ พงส.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ ภายในพื้นที่รกร้างของเอกชน บริเวณริมถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล หมู่ที่ 1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จึงรีบประสานกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระงับเหตุ

ที่เกิดเหตุเป็นที่รกร้างของเอกชนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ มีรั้วรอบขอบชิด เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุได้ต้องประสานเจ้าของมาเปิดประตูจึงสามารถนำรถดับเพลิงเข้าไประงับเหตุ โดยจุดที่พบเป็นโครงตู้คอนเทเนอร์ขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร มีแผ่นสังกะสีแบบแผ่นเรียบปิดไว้ทั้ง 4 ด้านพร้อมมีประตูเข้า-ออกบริเวณด้านข้างโดยล็อคกลอนประตูไว้ พบเพลิงกำลังโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งลากสายฉีดน้ำ เพื่อดับเพลิงโดยใช้เวลากว่า 10 นาที เพลิงจึงสงบ พบว่าข้าวของเครื่องใช้ภายในถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังสามารถควบคุมตัวผู้ดูแล และยังเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในที่พักดังกล่าวได้เป็นชาวพม่า แต่ยังให้การวกไปวนมาเหมือนไม่ได้สติ ทราบชื่อภายหลัง นาย ยี วิน มิว อายุ 37 ปี สัญชาติเมียนมา

ขอบคุณภาพจาก : อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู Prakan Zone 2

จากการสอบปากคำนายยี เล่าว่า ตนมีหน้าที่ดูแลบริเวณนี้คนเดียวมานาน 7-8 เดือน ในวันนี้เป็นวันปล่อยดวงวิญญาณที่ออกมาจากนรก เพื่อกลับมาหาญาติพี่น้อง ครอบครัวโดยญาติพี่น้อง ต้องเผาสิ่งของให้ เช่น เสื้อผ้า เครื่องหลับนอน ของใช้ที่จำเป็น ส่งให้เพื่อดวงวิญญาณจะต้องไม่ลำบาก ในวันนี้ตนจึงนำเสื้อผ้า และของใช้มาสุมกองไว้ เพื่อจะเตรียมเผาบูชาดวงวิญญาณ แต่ไม่ได้เผา ตนเห็นวิญญาณพี่ชายเป็นผู้จุดไฟเผาเองจนไฟไหม้ทั้งหมดก่อนเดินหนีออกมา

ทางเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจพร้อมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายแต่ไม่พบ จึงตั้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในส่วนวางเพลิงเผาทรัพย์นั้น ต้องรอทางผู้เสียหายหรือเจ้าของที่มาแจ้งความเพิ่มเติม พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 08:57 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 08:57 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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