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WHO เผยคลื่นความร้อนในยุโรป คร่าแล้ว 1,300 ชีวิต เตือนยุโรปอุณหภูมิพุ่งสูงกว่าทวีปอื่น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 08:41 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 08:41 น.
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WHO เผยคลื่นความร้อนในยุโรป คร่าแล้ว 1,300 ชีวิต เตือนยุโรปอุณหภูมิพุ่งสูงกว่าทวีปอื่น ขณะที่ฝรั่งเศสระบุยอดผู้เสียชีวิตทะลุพันศพ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุคลื่นความรู้ที่แพร่กระจายไปทั่วยุโรปนั้นทะลุ 1,300 ศพ นับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา

โดยนายแพทย์ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการ WHO กล่าวว่า ภาวะเครียดจากความร้อนมักถูกเรียกว่าเป็น “ฆาตกรเงียบ” และบ้านเรือน สถานที่ทำงาน รวมถึงโรงเรียนในยุโรปก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงเช่นนี้

พรอมชี้ว่ายุโรปเป็นทวีป ที่อุณหภูมิสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลก โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสูงเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลก

ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสระบุว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 ศพในประเทศจากอุณหภูมิที่ร้อนจัด โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อายุมากกว่า 65 ปี

ทั้งนี้สาเหตุที่อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นมาจากปรากฎการณ์โดมความร้อน ซึ่งเกิดจากอากาศที่จมตัวลงผ่านชั้นบรรยากาศจะถูกบีบอัดและมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อปะทะกับพื้นดิน นอกจากนี้อากาศที่จมตัวลงยังมีความชื้นต่ำ ทำให้ไม่เกิดเมฆ แสงแดดที่แรงจึงสามารถทำให้พื้นดินร้อนขึ้นไปอีก

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 08:41 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 08:41 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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