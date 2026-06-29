WHO เผยคลื่นความร้อนในยุโรป คร่าแล้ว 1,300 ชีวิต เตือนยุโรปอุณหภูมิพุ่งสูงกว่าทวีปอื่น
WHO เผยคลื่นความร้อนในยุโรป คร่าแล้ว 1,300 ชีวิต เตือนยุโรปอุณหภูมิพุ่งสูงกว่าทวีปอื่น ขณะที่ฝรั่งเศสระบุยอดผู้เสียชีวิตทะลุพันศพ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุคลื่นความรู้ที่แพร่กระจายไปทั่วยุโรปนั้นทะลุ 1,300 ศพ นับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา
โดยนายแพทย์ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการ WHO กล่าวว่า ภาวะเครียดจากความร้อนมักถูกเรียกว่าเป็น “ฆาตกรเงียบ” และบ้านเรือน สถานที่ทำงาน รวมถึงโรงเรียนในยุโรปก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงเช่นนี้
พรอมชี้ว่ายุโรปเป็นทวีป ที่อุณหภูมิสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลก โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสูงเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลก
ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสระบุว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 ศพในประเทศจากอุณหภูมิที่ร้อนจัด โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อายุมากกว่า 65 ปี
ทั้งนี้สาเหตุที่อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นมาจากปรากฎการณ์โดมความร้อน ซึ่งเกิดจากอากาศที่จมตัวลงผ่านชั้นบรรยากาศจะถูกบีบอัดและมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อปะทะกับพื้นดิน นอกจากนี้อากาศที่จมตัวลงยังมีความชื้นต่ำ ทำให้ไม่เกิดเมฆ แสงแดดที่แรงจึงสามารถทำให้พื้นดินร้อนขึ้นไปอีก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สอบแม่ฝรั่งเศส ลืมลูก 4 ขวบ และ 2 ขวบ บนรถท่ามกลางคลื่นความร้อน สุดท้ายลูกดับ
- สลด แข้งฝรั่งเศส จมน้ำสมองตาย หลังถูกกระแสน้ำดูด ขณะลงไปคลายร้อน
- ยุโรปวิกฤติ คลื่นความร้อน ทะลุ 40 องศา คร่าชีวิตแล้ว 6 ศพ เด็กตายต่อหน้าพ่อแม่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: