“ปรเมศวร์” ยังแกร่ง ล้มพรรคส้ม ชนะเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาสมัย 2
ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ยังแกร่ง ล้มพรรคส้ม ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาสมัย 2 เจ้าตัวขอบคุณทุกคะแนนเสียง เดินหน้าสร้าง Better Pattaya Version 2
ผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ภายหลังจากที่มีการเปิดคีบให้ลงคะแนนเสียงในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับลงคะแนนเสียงโหวตผู้ว่า กทม. โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ ส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยา พบว่าผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเป็นดังนี้
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ 20,184
นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร 11,566
นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ 1,077
นายสุไอนี เจริญสุข 265
นายอิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว 191
โดยนายปรเมศวร์ได้โพสต์ข้อความ ภายหลังชนะเลือกตั้งและเป็นนายกเมืองพัทยาสมัย 2 ว่า “ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวพัทยาทุกท่าน สำหรับทุกคะแนนเสียงและทุกความไว้วางใจที่มอบให้พวกเรา
ความไว้วางใจในครั้งนี้ คือกำลังใจและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราจะตอบแทนด้วยการทำงานอย่างเต็มกำลัง ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และต่อเนื่อง เพื่อยกระดับเมืองพัทยาให้เป็น เมืองท่องเที่ยวระดับโลก คุณภาพชีวิตระดับสากล ที่ทุกคนภาคภูมิใจ
ขอชื่นชมและขอขอบคุณผู้สมัครทุกพรรค ทุกกลุ่ม และทุกท่าน ที่อาสาเข้ามาแข่งขันกันด้วยความตั้งใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพราะท้ายที่สุดแล้ว เราทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือการเห็นเมืองพัทยาเดินหน้าและเติบโตอย่างดีที่สุด
จากวันนี้เป็นต้นไป เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อสร้าง Better Pattaya Version 2 ให้เป็นจริงสำหรับคนพัทยาทุกคน
ขอบพระคุณจากใจครับ”
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