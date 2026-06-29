เฮลิคอปเตอร์บริษัทน้ำมัน ตกในซาอุฯ ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ตาย 14 ศพ
เฮลิคอปเตอร์บริษัทน้ำมัน Aramco ตกในซาอุฯ ใกล้ช่องแคบฮอร์มุน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 14 ศพ ยังไม่ทราบสาเหตุที่เฮลิคอปเตอร์ตก
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน สำนักข่าว CNN รายงานว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่อารามโค (Aramco) ตกใน ราซ ทารูนา ชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซ ในประเทศซาอุดิอาราเบีย เมื่อช่วงเวลาประมาณ 6.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ย. 69 ตามเวลาท้องถิ่น เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 14 ศพ เบื้องต้นสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่าผู้เสียชีวิตเป็นชาวซาอุฯทั้งหมด
โดยสำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว เพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อไป
ทั้งทางบริษัทได้กลับมาดำเนินการขนถ่ายน้ำมันดิบอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ท่าเทียบเรือราซ ทารูนา ในอ่าวอาหรับอีกครั้ง ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องหยุดดำเนินการไปนานสี่เดือน จากผลพวงสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เฮลิคอปเตอร์กองทัพเรืออังกฤษตกกลางทุ่ง ยืนยันกำลังพลเสียชีวิต 3 นาย
- เครื่องบินโดดร่มตกในสหรัฐฯ หลังเทคออฟ นักบิน-ผู้โดยสารตาย 12 ศพ
- คลิปนาที เครื่องบินเล็กพุ่งชนตึกสูงที่สุดในปักกิ่ง ไม่รู้สาเหตุ จนท.เร่งปิดพื้นตรวจสอบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: