รวบชายขโมยเชิงเทียนวัดโพธิ์ อ้างเห็นองค์พระยิ้ม เลยคิดว่าอนุญาตให้หยิบได้
รวบชายขโมยเชิงเทียนวัดโพธิ์ 4 ชิ้น เจ้าตัวอ้างเห็นองค์พระยิ้มหลังเข้าไปไหว้พระ เลยคิดว่าอนุญาตให้หยิบได้ อ้างว่าตั้งใจจะนำไปถวายวัดที่อุทัยธานี
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สน.พระราชวัง ได้เข้าจับกุม ชายวัย 45 ปี ชาวจังหวัดอุทัยธานี ภายหลังก่อเหตุ แอบลัก เชิงเทียนทองเหลืองจำนวน 4 ชิ้น มูลค่าประมาณ 10,000 บาท จากวิหารน้อยข้างพระวิหารพระนอน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ โดยหลังก่อเหตุ คนร้ายเดินถือถุงพลาสติกสีดำออกจากจุดที่เกิดเหตุ แต่เจ้าหน้าที่เห็นพิรุธจึงเข้าค้นตัวและนำไปสู่การจับกุมในที่สุด
จากกสอบปากคำผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลักเชิงเทียนจริง พร้อมอ้างว่า ก่อนลงมือได้เข้าไปไหว้พระ และเมื่อเงยหน้ามองเห็นองค์พระเหมือนกำลังยิ้ม จึงคิดว่าพระอนุญาตให้หยิบไปได้ อีกทั้งยังอ้างว่าตั้งใจจะนำไปถวายวัดที่จังหวัดอุทัยธานี
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่วัดยืนยันว่า เชิงเทียนทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของวัด และไม่เคยอนุญาตให้ผู้ใดนำออกไป ขณะที่ตำรวจระบุว่าผู้ต้องหามีสภาพเร่ร่อน ไม่ได้มีอาการวิกลจริต และเชื่อว่ามีเจตนาลักทรัพย์เพื่อนำไปขายหาเงินใช้
ตำรวจจึงแจ้งข้อหา ลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.พระราชวัง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้านวัดโพธิ์ฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนว่า ผู้ที่ก่อเหตุลักทรัพย์ภายในวัด จะถูกติดตามจับกุมทุกราย โดยคดีนี้เป็นอีกตัวอย่างที่ผู้ก่อเหตุ “ยังไม่ทันพ้นกำแพงวัด ก็ถูกจับได้เสียก่อน”
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