ข่าวการเมือง
“นายกอนุทิน” โพสต์แสดงความยินดี “ชัชชาติ” ชนะเลือกตั้ง พร้อมให้ความร่วมมือ
อนุทิน โพสต์แสดงความยินดี ชัชชาติ ภายหลังชนะเลือกตั้งผู้ว่า กทม. อย่างถล่มทลาย พร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อ กทม.
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กภายหลังจากที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เอาชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างถล่มทลาย โดยได้แสดงความยินดีกับชัยชนะครั้งดังกล่าว
โดยนายกอนุทิน ระบุว่า “ยินดีกับอาจารย์ชัชชาติ พร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อ กทม ครับ”
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