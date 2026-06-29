ข่าวการเมือง

“วิโรจน์” ยอมรับผลเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ไม่มีข้อแก้ตัว ชี้เป็นการสะท้อนความเห็นประชาชน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 07:18 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 07:18 น.
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วิโรจน์ ยอมรับผลเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ไม่มีข้อแก้ตัว ชี้เป็นการสะท้อนความเห็นประชาชน เตรียมนำเป็นบทเรียนสำคัญแก้ไขในอนาคต

นาย วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงผลเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ภายหลังจากที่ ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ได้คะแนนเป็นอันดับ 3 ตามหลัง ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ได้อันดับ 2 ว่า “คะแนนจากการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ที่พรรคประชาชนได้รับในครั้งนี้ ผมขอพูดอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่อ้อมค้อมเลยครับว่า เป็นคะแนนที่สะท้อน “คำติติง” จากพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อพรรคประชาชนอย่างชัดเจนมาก

ชัดเจนเหมือนคุณครูเรียกนักเรียนคนหนึ่งเข้าไปตักเตือนในห้องพักครู ด้วยความหวังดี

ผมขอน้อมรับผลที่เกิดขึ้นด้วยใจจริง โดยไม่มีข้ออ้าง และคำแก้ตัวใดๆ ไม่โทษใคร ไม่โทษปัจจัยใด และไม่ผลักภาระความรับผิดชอบไปให้ใครทั้งสิ้น

ทุกอย่างเป็นผลจากการตัดสินใจ การเตรียมตัว และการวางแผนของพรรค ที่ยังไม่ดีพอ ผลคะแนนครั้งนี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่า พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ต้องการเห็นพรรคประชาชนเตรียมตัวให้ดีกว่านี้ ทำการบ้านให้ละเอียดกว่านี้ ตั้งใจให้มากกว่านี้ พิถีพิถันมากกว่านี้ ทำการเมืองเชิงความคิดร่วมกับภาคประชาชนอย่างประณีตและใส่ใจมากกว่านี้ รวมถึงต้องมีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน หนักแน่น และสมกับความไว้วางใจที่ประชาชนเคยมอบให้มากกว่านี้

ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ผมต้องขอโทษพี่น้องประชาชนทุกท่านจากใจจริง ที่ทำให้หลายท่านผิดหวัง

ผมขอน้อมรับคำติติงนี้โดยไม่มีข้อแก้ตัว และจะนำไปเป็นบทเรียนสำคัญ เพื่อเร่งแก้ไข ปรับปรุง และทำให้พรรคประชาชน เป็นพรรคที่คู่ควรกับความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ

 

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2569 07:18 น.| อัปเดต: 29 มิ.ย. 2569 07:18 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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