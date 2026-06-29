“วิโรจน์” ยอมรับผลเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ไม่มีข้อแก้ตัว ชี้เป็นการสะท้อนความเห็นประชาชน
วิโรจน์ ยอมรับผลเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ไม่มีข้อแก้ตัว ชี้เป็นการสะท้อนความเห็นประชาชน เตรียมนำเป็นบทเรียนสำคัญแก้ไขในอนาคต
นาย วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงผลเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ภายหลังจากที่ ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ได้คะแนนเป็นอันดับ 3 ตามหลัง ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ได้อันดับ 2 ว่า “คะแนนจากการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ที่พรรคประชาชนได้รับในครั้งนี้ ผมขอพูดอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่อ้อมค้อมเลยครับว่า เป็นคะแนนที่สะท้อน “คำติติง” จากพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อพรรคประชาชนอย่างชัดเจนมาก
ชัดเจนเหมือนคุณครูเรียกนักเรียนคนหนึ่งเข้าไปตักเตือนในห้องพักครู ด้วยความหวังดี
ผมขอน้อมรับผลที่เกิดขึ้นด้วยใจจริง โดยไม่มีข้ออ้าง และคำแก้ตัวใดๆ ไม่โทษใคร ไม่โทษปัจจัยใด และไม่ผลักภาระความรับผิดชอบไปให้ใครทั้งสิ้น
ทุกอย่างเป็นผลจากการตัดสินใจ การเตรียมตัว และการวางแผนของพรรค ที่ยังไม่ดีพอ ผลคะแนนครั้งนี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่า พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ต้องการเห็นพรรคประชาชนเตรียมตัวให้ดีกว่านี้ ทำการบ้านให้ละเอียดกว่านี้ ตั้งใจให้มากกว่านี้ พิถีพิถันมากกว่านี้ ทำการเมืองเชิงความคิดร่วมกับภาคประชาชนอย่างประณีตและใส่ใจมากกว่านี้ รวมถึงต้องมีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน หนักแน่น และสมกับความไว้วางใจที่ประชาชนเคยมอบให้มากกว่านี้
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ผมต้องขอโทษพี่น้องประชาชนทุกท่านจากใจจริง ที่ทำให้หลายท่านผิดหวัง
ผมขอน้อมรับคำติติงนี้โดยไม่มีข้อแก้ตัว และจะนำไปเป็นบทเรียนสำคัญ เพื่อเร่งแก้ไข ปรับปรุง และทำให้พรรคประชาชน เป็นพรรคที่คู่ควรกับความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
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