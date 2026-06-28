เกาะติด ผลคะแนนเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 2569 หลังปิดคูหา เช็กผลเลือกตั้งที่นี่
เกาะติด ผลคะแนนเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 2569 หลังปิดหีบ 17.00 น. หลังปิดคูหา อย่างไม่เป็นทางการ เช็กผลเลือกตั้งที่นี่
28 มิ.ย. 2569 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ปิดหีบบัตรพร้อมกันทั้ง 6,628 หน่วยทั่วกรุงเทพฯ เวลา 17.00 น. หลังจากนั้นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จะเริ่มเปิดหีบและนับคะแนนต่อหน้าเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาสังเกตการณ์
บัตรเลือกตั้งในครั้งนี้มี 2 ใบ ได้แก่ บัตรสีเขียว สำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และบัตรสีชมพู สำหรับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) โดยคาดว่าจะเริ่มนับคะแนนได้ภายในครึ่งชั่วโมงหลังปิดหีบ และใช้เวลาราว 1 ชั่วโมงในการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง
เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นที่หน่วย กปน.ประจำหน่วยจะนำอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งส่งไปยังสำนักงานเขต พร้อมรายงานผลคะแนน ก่อนที่แต่ละเขตจะรายงานต่อไปยัง กทม. โดยคาดว่าจะทราบผลคะแนนรวมได้ในเวลาประมาณ 22.00 น.
สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามผลการนับคะแนนแบบไม่เป็นทางการ สามารถรับชมผ่านจอแสดงผลขนาดใหญ่บริเวณหน้าลานคนเมือง (เสาชิงช้า) หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทักษิณ เข้าคูหาเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ย่านบางพลัด ครั้งแรกในรอบ 20 ปี
- ปลัด กทม. ชวนคนกรุง 4.4 ล้านใช้สิทธิ เลือกตั้งผู้ว่าฯ เผยคาดรู้ผลไม่เกิน 4 ทุ่ม
- เริ่มแล้ว! เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 2569 เปิดคูหาทั้ง 50 เขต ปชช.แห่ใช้สิทธิคึกคัก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: