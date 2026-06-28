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เกาะติด ผลคะแนนเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 2569 หลังปิดคูหา เช็กผลเลือกตั้งที่นี่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 มิ.ย. 2569 17:18 น.| อัปเดต: 28 มิ.ย. 2569 17:18 น.
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เกาะติด ผลคะแนนเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 2569 หลังปิดหีบ 17.00 น. หลังปิดคูหา อย่างไม่เป็นทางการ เช็กผลเลือกตั้งที่นี่

28 มิ.ย. 2569 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ปิดหีบบัตรพร้อมกันทั้ง 6,628 หน่วยทั่วกรุงเทพฯ เวลา 17.00 น. หลังจากนั้นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จะเริ่มเปิดหีบและนับคะแนนต่อหน้าเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาสังเกตการณ์

บัตรเลือกตั้งในครั้งนี้มี 2 ใบ ได้แก่ บัตรสีเขียว สำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และบัตรสีชมพู สำหรับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) โดยคาดว่าจะเริ่มนับคะแนนได้ภายในครึ่งชั่วโมงหลังปิดหีบ และใช้เวลาราว 1 ชั่วโมงในการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง

เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นที่หน่วย กปน.ประจำหน่วยจะนำอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งส่งไปยังสำนักงานเขต พร้อมรายงานผลคะแนน ก่อนที่แต่ละเขตจะรายงานต่อไปยัง กทม. โดยคาดว่าจะทราบผลคะแนนรวมได้ในเวลาประมาณ 22.00 น.

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามผลการนับคะแนนแบบไม่เป็นทางการ สามารถรับชมผ่านจอแสดงผลขนาดใหญ่บริเวณหน้าลานคนเมือง (เสาชิงช้า) หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
กทม.

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ข่าวการเมือง

เกาะติด ผลคะแนนเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 2569 หลังปิดคูหา เช็กผลเลือกตั้งที่นี่

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 มิ.ย. 2569 17:18 น.| อัปเดต: 28 มิ.ย. 2569 17:18 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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