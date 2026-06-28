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สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศชื่อ ลูกฮิปโปแคระ “หมูน้ำตก” หลานหมูเด้ง คนโหวตมากสุด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 มิ.ย. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 28 มิ.ย. 2569 16:45 น.
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สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศชื่อ ลูกฮิปโปแคระ "หมูน้ำตก" หลานหมูเด้ง คนโหวตมากสุด

สวนสัตว์ขอนแก่น จัดงานฉลองครบรอบ 13 ปี ประกาศผลโหวตชื่อ ลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมีย “หมูน้ำตก” หลานหมูเด้ง คนโหวตมากสุด

28 มิ.ย. 69 สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรม “Khon Kaen Zoo 13th Anniversary : Baby Pygmy Hippo Naming Celebration” เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี โดยมี นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายหลัง นางทิติยา เส่งมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมนำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่นของทุกฝ่ายตลอดระยะเวลา 13 ปี รับชมวีดิทัศน์พิเศษ “สวนสัตว์ขอนแก่น ก้าวสู่ปีที่ 13” และเปิดตัวโลโก้อัตลักษณ์ใหม่ของสวนสัตว์ขอนแก่น

ภายในงานสวนสัตว์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า การศึกษา และการบริการนักท่องเที่ยว พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ พิธีเปิดงานครบรอบ 13 ปี การเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่นของทุกฝ่ายตลอด 13 ปี การรับชมวีดิทัศน์พิเศษ การเปิดตัวโลโก้อัตลักษณ์ใหม่

สวนสัตว์ขอนแก่น หมูน้ำตก
FB/ สวนสัตว์ขอนแก่น khonkaen zoo

การเสวนาพิเศษเรื่อง “ความสำคัญในการเพาะขยายพันธุ์ฮิปโปโปเตมัสแคระ” การประกาศผลโหวตตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมีย การจับรางวัลผู้ร่วมโหวตตั้งชื่อ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมเปิดโหวตตั้งชื่อลูกตัวกินมดยักษ์ตัวแรกของสวนสัตว์ขอนแก่น

ไฮไลต์สำคัญคือการประกาศผลโหวตชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมีย ซึ่งเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตผ่าน Google Forms โดยสแกน QR Code ที่เผยแพร่ผ่าน Facebook Page สวนสัตว์ขอนแก่น เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของสวนสัตว์ โดยมีผู้ร่วมโหวตจากทั่วประเทศจำนวน 10,737 คน ผลการโหวตปรากฏว่า ชื่อ “หมูน้ำตก” ได้รับคะแนนสูงสุด 7,948 คะแนน

รองลงมา ได้แก่ “หมูยอ” 1,072 คะแนน “หมูดึ๋ง” 618 คะแนน “หมูปิ่ง” 576 คะแนน และ “หมูเด้อ” 523 คะแนน โดยสวนสัตว์ขอนแก่นได้ประกาศให้ “หมูน้ำตก” เป็นชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมียอย่างเป็นทางการ

การจัดงานครั้งนี้สะท้อนถึงความสำเร็จของสวนสัตว์ขอนแก่นตลอดระยะเวลา 13 ปี ในด้านการอนุรักษ์ การศึกษา การวิจัย และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมเชิญชวนติดตามกิจกรรมดี ๆ ของสวนสัตว์ขอนแก่น รวมถึงการเตรียมเปิดโหวตตั้งชื่อลูกตัวกินมดยักษ์ตัวแรกของสวนสัตว์ขอนแก่น ผ่านทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ต่อไป

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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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