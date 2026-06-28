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รองผู้ว่าฯ โคราช อึ้ง! เจอเลือกตั้ง รักษาการเจ้าอาวาส มีเปิดหีบ-นับคะแนนจริงจัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 มิ.ย. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 28 มิ.ย. 2569 16:09 น.
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รองผู้ว่าฯ โคราช อึ้ง! เจอเลือกตั้ง รักษาการเจ้าอาวาส กางป้ายนับคะแนนจริงจัง

รองผู้ว่าฯ โคราช อึ้ง! เจอเลือกตั้ง รักษาการเจ้าอาวาส “วัดสอยดาว” กางป้ายนับคะแนนจริงจัง เหมือนเลือกผู้ใหญ่บ้าน โทรถามสำนักพุทธฯ แต่ไม่รับสาย

28 มิ.ย. 2569 นายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “หลักปกครองคณะสงฆ์ กับ หลักปกครองบ้านเมืองมันคนละแบบนะครับ ผมยังงงกับการเลือกตั้ง ผู้รักษาการเจ้าวาส ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลก เลือกตั้งเหมือนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเลย

มีการเปิดหีบปิดหีบและมีบัตรเลือกตั้งเป็นเรื่องเป็นราว ขานคะแนน ขีดคะแนนกันเป็นเรื่องเป็นราว ฝ่ายแพ้มีมวลชนมาประท้วง มีตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาดูแลความสงบและเป็นสักขีพยานด้วย อึม ผมโทรหาผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาแล้วยังไม่รับสาย หลักคณะสงฆ์ ผู้ใหญ่ปกครองผู้น้อย ไม่มีการแข่งขัน เพราะจะนำพาซึ่งกิเลสตัณหา”

FB/ มนัส สุวรรณรินทร์

พระภิกษุที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นรักษาการเจ้าอาวาสมี 2 รูป ได้แก่

  • หมายเลข 1 พระปลัด ทองเพชร คุณกโร
  • หมายเลข 2 พระสมนึก ฐานวโร

นายมนัส ยังโพสต์ภาพหนังสือจากสำนักงานเจ้าคณะตำบลจันทึก เขต 2 ที่อนุมัติให้มีการคัดเลือกแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสอยดาว พร้อมภาพรายชื่อพระภิกษุผู้ถูกเสนอชื่อและกระดานคะแนนเลือกตั้ง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2569

โพสต์ดังกล่าวหลายคนได้เข้าไปแสดงความเห็น เช่น “เมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้ดีที่สุดนะ” , “เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเหมือนกันครับอาจารย์ สาธุๆๆๆ” , “ผมเพิ่งเคยเห็นการเลือกตั้งในคณะสงฆ์เป็นครั้งแรก” , “หลักธรรมวินัยก็มีอยู่แล้ว, ลำดับอาวุโส,บวกความรู้ความสามารถ#หนึ่งเดียวในโลกจริงๆมาถึงนี่แล้วเหรอ”

FB/ มนัส สุวรรณรินทร์
FB/ มนัส สุวรรณรินทร์
FB/ มนัส สุวรรณรินทร์
กระดานนับคะแนน เลือกตั้ง รักษาการเจ้าอาวาส ตำบลจันทึก
FB/ มนัส สุวรรณรินทร์

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 มิ.ย. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 28 มิ.ย. 2569 16:09 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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