รองผู้ว่าฯ โคราช อึ้ง! เจอเลือกตั้ง รักษาการเจ้าอาวาส มีเปิดหีบ-นับคะแนนจริงจัง
รองผู้ว่าฯ โคราช อึ้ง! เจอเลือกตั้ง รักษาการเจ้าอาวาส “วัดสอยดาว” กางป้ายนับคะแนนจริงจัง เหมือนเลือกผู้ใหญ่บ้าน โทรถามสำนักพุทธฯ แต่ไม่รับสาย
28 มิ.ย. 2569 นายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “หลักปกครองคณะสงฆ์ กับ หลักปกครองบ้านเมืองมันคนละแบบนะครับ ผมยังงงกับการเลือกตั้ง ผู้รักษาการเจ้าวาส ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลก เลือกตั้งเหมือนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเลย
มีการเปิดหีบปิดหีบและมีบัตรเลือกตั้งเป็นเรื่องเป็นราว ขานคะแนน ขีดคะแนนกันเป็นเรื่องเป็นราว ฝ่ายแพ้มีมวลชนมาประท้วง มีตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาดูแลความสงบและเป็นสักขีพยานด้วย อึม ผมโทรหาผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาแล้วยังไม่รับสาย หลักคณะสงฆ์ ผู้ใหญ่ปกครองผู้น้อย ไม่มีการแข่งขัน เพราะจะนำพาซึ่งกิเลสตัณหา”
พระภิกษุที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นรักษาการเจ้าอาวาสมี 2 รูป ได้แก่
- หมายเลข 1 พระปลัด ทองเพชร คุณกโร
- หมายเลข 2 พระสมนึก ฐานวโร
นายมนัส ยังโพสต์ภาพหนังสือจากสำนักงานเจ้าคณะตำบลจันทึก เขต 2 ที่อนุมัติให้มีการคัดเลือกแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสอยดาว พร้อมภาพรายชื่อพระภิกษุผู้ถูกเสนอชื่อและกระดานคะแนนเลือกตั้ง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2569
โพสต์ดังกล่าวหลายคนได้เข้าไปแสดงความเห็น เช่น “เมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้ดีที่สุดนะ” , “เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเหมือนกันครับอาจารย์ สาธุๆๆๆ” , “ผมเพิ่งเคยเห็นการเลือกตั้งในคณะสงฆ์เป็นครั้งแรก” , “หลักธรรมวินัยก็มีอยู่แล้ว, ลำดับอาวุโส,บวกความรู้ความสามารถ#หนึ่งเดียวในโลกจริงๆมาถึงนี่แล้วเหรอ”
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