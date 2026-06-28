อรรษิษฐ์ โต้เพจดัง ป้องภรรยาไร้เอี่ยว โกงสอบท้องถิ่น ลั่นรับกรรม 3-7 วันแน่นอน
อรรษิษฐ์ ปลัด มท. แถลงโต้เพจดัง ปล่อยคลิปเสียงโยงภรรยา พัวพันโกงสอบท้องถิ่น ยันเติบโตด้วยความสามารถ ลั่นรับกรรม 3-7 วันแน่นอน
28 มิ.ย. 2569 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวชี้แจงที่กระทรวงมหาดไทย เวลา 11.30 น. หลังเพจดังปล่อยคลิปเสียงอ้างว่า “ภรรยาปลัด มท.” มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบท้องถิ่น โดยระบุว่าตลอดชีวิตการรับราชการ ทั้งตนเองและภรรยาต่างยึดหลักความซื่อสัตย์มาโดยตลอด และเติบโตขึ้นในทุกตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานล้วน ๆ
นายอรรษิษฐ์ ระบุว่าตนเองผ่านการรับราชการในหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, อธิบดีกรมการปกครอง จนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน ส่วนภรรยาทำงานกับบริษัทต่างชาติจนเป็นที่ยอมรับ และได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากผลงาน ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับระบบราชการหรือการเมืองแต่อย่างใด
ปลัด มท. ยืนยันว่า ข้อมูลที่เผยแพร่อ้างว่ามีความเชื่อมโยงเป็นญาติกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนั้น เป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้น พร้อมระบุว่าจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณี เพื่อให้ได้รับความยุติธรรม และเชื่อมั่นว่าผู้ที่กล่าวเท็จจะต้องรับผลกรรมภายใน 3-7 วันอย่างแน่นอน
นายอรรษิษฐ์ ยังกล่าวว่าในคลิปเสียงดังกล่าว ตนไม่รู้จักบุคคลใดเลย รวมถึงบุคคลที่ใช้ชื่อว่า “ส้ม” ในคลิปก็ไม่เคยรู้จักเช่นกัน โดยภรรยาก็ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องดังกล่าว และรู้สึกไม่สบายใจอย่างมาก พร้อมมองว่าการปล่อยคลิปนี้มีเจตนาเบี่ยงเบนความสนใจออกจากประเด็นทุจริตที่กำลังดำเนินการอยู่ เพราะโจมตีตนตรง ๆ ไม่ได้จึงหันมาเล่นงานคนใกล้ชิดแทน
สำหรับกรณีการโยกย้ายรองผู้ว่าฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอรรษิษฐ์ ระบุว่าขณะนี้มีเจ้าหน้าที่คนใหม่เข้ารับหน้าที่ในพื้นที่แล้ว และเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยยืนยันจะดำเนินการเอาผู้กระทำผิดทุกรายมาลงโทษให้ได้ พร้อมระบุว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงมหาดไทยทำงานด้วยความโปร่งใส เพื่อรักษาศักดิ์ศรีและความเชื่อมั่นของประชาชน
ภายหลังการแถลงข่าว ปลัด มท. แจกประวัติภรรยาให้กับสื่อมวลชน ระบุว่า นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) ของออมนิคอม มีเดีย ประเทศไทย และอุปนายกสมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย มีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรผ่านการพัฒนาบุคลากร ยกระดับขีดความสามารถองค์กร รวมถึงการนำข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาสร้างคุณค่าทางธุรกิจ
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