“ประจักษ์ชัย” ดึง “ฟารีดา” เป็นนางเอก MV ซิงเกิลใหม่ “ยูกิ ไหทองคำ” ยันไม่คิดหาแสง
“ประจักษ์ชัย ไหทองคํา” เจ้าของค่ายเพลงดัง คว้าตัว “ฟารีดา” เป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลง “แค่ได้กัน” ของ ยูกิ ไหทองคำ ยันไม่คิดหาแสง
กระแส “ฟารีดา” ยังไม่มีทีท่าจะหยุด หลังจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวที่ทำเอาชาวเน็ตเซอร์ไพรส์กันทั้งประเทศ จนงานต่าง ๆ แห่รุมจนแทบไม่มีเวลาพัก ล่าสุด “นายห้างประจักษ์ชัย ไหทองคำ” เจ้าของค่ายเพลงดังอย่าง “ไหทองคำ เรคคอร์ด” ได้คว้า ฟารีดา มาเป็นนางเอก MV เพลง “แค่ได้กัน” ซิงเกิลใหม่ของ “ยูกิ ไหทองคำ”
ก่อนหน้านี้ นายห้างประจักษ์ชัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กทำเอาชาวเน็ตแห่เดากันต่าง ๆ นานาว่า “#แค่ได้กัน นางเอก MV ชื่อย่อ ฟรด (ถ่ายพรุ่งนี้)” ก่อนจะเปิดตัวว่าคือ “ฟารีดา” พร้อมเผยว่าจะเริ่มถ่าย MV ในวันที่ 28 มิ.ย.นี้
นายห้างประจักษ์ชัย เผยว่า “ผมซื้อเพลงนี้มา 5 ปีที่เเล้ว รอคนที่ใช่ สถานการณ์ที่เข้า สั่งทำดนตรี 2-3 สัปดาห์ที่เเล้ว ผมจะถ่าย MV วันนี้โดยให้ ยูกิ เล่นเองคนเดียว ช้ำคนเดียว เจ็บคนเดียว ไม่คิดว่าจะติดต่อนางเอกได้ “น้องฟารีดา” สงสัยสวรรค์ส่งมาเเบบ งง ๆๆ
ผมไม่มีจุดประสงค์หาเเสงแอบแฝงใด ๆ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามความเคลื่อนไหว สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นน้องให้สัมภาษณ์น้องเพียงเเค่อยากมีพื้นที่ยืนในสังคม อยากทำงาน หาเงินโดยสุจริต เตรียมเงินไว้ในวันคลอด เเละเลี้ยงดูลูกที่จะลืมตามาดูโลก เเค่นั้นจริงๆๆ”
นอกจากนี้ นายห้างประจักษ์ชัย ยังปล่อยเนื้อร้องเพลง “แค่ได้กัน” ออกมาด้วย ซึ่งชาวเน็ตต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ็บซึ้งสุด ๆ
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