ทักษิณ เข้าคูหาเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ย่านบางพลัด ครั้งแรกในรอบ 20 ปี
“ทักษิณ” เข้าคูหาเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. ย่านบางพลัด ครั้งแรกในรอบ 20 ปี ก่อนทักทายสื่อ ประชาชนที่รอต้อนรับอย่างเนืองแน่น
28 มิ.ย. 2569 บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 4 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด บริเวณเต็นท์เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาจรัญสนิทวงศ์ 69 เป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากกองทัพสื่อมวลชนเป็นพิเศษ
เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งด้วยรถตู้โฟล์กสีดำ ทะเบียน อษ 1414 กรุงเทพมหานคร พร้อมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อรอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ สก. โดยการมาใช้สิทธิครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี นับตั้งแต่นายทักษิณเดินทางไปพำนักอยู่ต่างประเทศและกลับมาประเทศไทย
ทันทีที่มาถึง นายทักษิณเข้าแถวตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกับประชาชนทั่วไป โดยมีชื่ออยู่ในลำดับที่ 333 ของหน่วยเลือกตั้ง ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและการดูแลอย่างเคร่งครัดของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
หลังตรวจสอบสิทธิเรียบร้อย นายทักษิณรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าฯ กทม. และบัตรสีชมพูสำหรับเลือก สก. ก่อนเดินเข้าคูหาลงคะแนนและนำบัตรมาหย่อนลงหีบด้วยตัวเอง หลังใช้สิทธิเสร็จสิ้น นายทักษิณหันมาทักทายสื่อมวลชนและประชาชนที่มารอให้การต้อนรับ
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