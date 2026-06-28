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รวบชายเร่ร่อน ใช้คัตเตอร์ 9 นิ้ว กรีดสาวเวียดนาม หน้าร้านสะดวกซื้อ ย่านสีลม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 มิ.ย. 2569 12:08 น.| อัปเดต: 28 มิ.ย. 2569 12:11 น.
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รวบชายเร่ร่อน ใช้คัตเตอร์ 9 นิ้ว กรีดสาวเวียดนาม หน้าร้านสะดวกซื้อ ย่านสีลม

ตร.ทุ่งมหาเมฆ บุกรวบชายเร่ร่อนร่างใหญ่ ใช้คัตเตอร์ขนาด 9 นิ้ว กรีดสาวเวียดนาม หน้าร้านสะดวกซื้อ ย่านสีลม ก่อนผู้เสียหายเข้าชี้ตัว

27 มิ.ย. 69 เวลา 11:30 น. ณ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ เจ้าหน้าที่วิทยุได้รับแจ้งเหตุจากผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ 7-11 ปากซอยสีลม 5 ว่ามีคนร้ายรูปร่างอ้วนสูงใหญ่ ใช้มีดคัตเตอร์ทำร้ายหญิงชาวต่างชาติบาดเจ็บ ขณะนั้น พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ ออกตรวจพื้นที่รับแจ้งเหตุทางวิทยุ รับทราบถึงเหตุการณ์ จึงได้สั่งการให้ พ.ต.ท.วิเชียร เที่ยงผดุง สว.สส.ฯ, พ.ต.ท.มานะ มะเซิง สวป.ฯ พร้อมกำลังฝ่ายป้องกันปราบปราม และ ฝ่ายสืบสวน นำอุปกรณ์ไม้ง่ามและปืนไฟฟ้า ตามยุทธวิธี ร่วมเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ

ต่อมา เมื่อ พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ พร้อมชุดปฏิบัติการ มาถึงยังบริเวณที่เกิดเหตุ และร่วมกันออกติดตามตัวและค้นหาผู้ต้องหาด้วยกล้อง CCTV ที่ติดตั้งบริเวณย่านถนนสีลม และเชื่อมระบบอย่างมีประสิทธิภาพหลังจากก่อเหตุหลบหนีลัดเลาะเข้าซอยฝั่งตรงข้ามจนพบตัวผู้ก่อเหตุ จึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบพร้อมมีดคัตเตอร์ที่ใช้ก่อเหตุ

ชายทำร้ายคนย่านสีลม

ผู้เสียหาย น.ส.เหงียน ทิ ง๊อก ทรัม อายุ 29 ปี สัญชาติเวียดนาม ทำงานเป็นพนักงานบริษัทสื่อโฆษณา ในประเทศไทย ผู้ต้องหา นายเอษณะ หรือ ฟิล์ม อายุ 30 ปี ภูมิลำเนา อยู่ที่หมู่ 7 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี มักจะพบเห็นนอนตามทางเท้าและเกาะกลางถนน ย้ายที่ไปเรื่อย ๆ มีลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ ไม่มีใครกล้ายุ่ง ฐานความผิด “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย”

หลังจากจับกุมผู้ต้องหานี้ ผู้ต้องหารับสารภาพ ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ทำให้ประชาชนย่านนั้นและผู้เสียหายได้คลายความกังวล และที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย เมื่อทีมตำรวจไปถึงพร้อมกับแสดงตัวขอตรวจค้นตัว ได้พบของกลางเป็นมีดคัตเตอร์ ที่มีความยาวของใบมีดและด้าม 9 นิ้ว 1 เล่ม อยู่ที่ข้างตัวของผู้ก่อเหตุ

ผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าทำร้ายจริง จึงแจ้งข้อกล่าวหา และจับกุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน โดยมี พ.ต.ท.กรวิก สุปะทัศ รอง ผกก.(สอบสวน)หน.งานฯ (นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ควบคุม) และ ร.ต.ท.เกริกพล กันแก้ว รอง สว.(สอบสวน) รับเรื่องต่อเพื่อดำเนินคดี

ต่อมา น.ส.เหงียน ทิ ง๊อก ทรัม ผู้เสียหาย ได้เดินทางกลับจาก รพ.มาที่ สน.ทุ่งมหาเมฆ และได้ชี้ตัว และยืนยันตัวผู้ก่อเหตุ เพื่อดำเนินคดีในขั้นต่อไป และขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทุ่งมหาเมฆ จับตัวผู้ก่อเหตุได้รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีมาช่วย และคลายความหวาดกลัว และขอให้ผู้ก่อเหตุรับโทษตามกฎหมาย

หญิงชาวเวียดนามถูกชายเร่ร่อนทำร้าย ย่านสีลม

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 มิ.ย. 2569 12:08 น.| อัปเดต: 28 มิ.ย. 2569 12:11 น.
59
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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