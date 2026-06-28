ปลัด กทม. ชวนคนกรุง 4.4 ล้านใช้สิทธิ เลือกตั้งผู้ว่าฯ เผยคาดรู้ผลไม่เกิน 4 ทุ่ม
ปลัด กทม. คาดรู้ผลเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. – ส.ก. อย่างไม่เป็นทางการ ภายใน 22.00 น. พร้อมสั่งคุมเข้มจราจร-น้ำท่วมขัง ชวนคนกรุง 4.4 ล้านคนออกมาใช้สิทธิ
28 มิ.ย. 2569 นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยเลือกตั้ง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 42–46 บริเวณตลาดห้าแยกพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ (28 มิ.ย. 69) เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยในภาพรวมการเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,628 หน่วย โดยตั้งแต่เวลา 04.00–06.00 น. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกว่า 74,000 คน ได้รับมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ ก่อนนำไปประจำยังหน่วยเลือกตั้งทุกแห่งครบถ้วนเรียบร้อย ในเวลา 08.00 น.
ทุกหน่วยเลือกตั้งเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิพร้อมกัน และได้รับรายงานว่าสามารถเปิดหน่วยเลือกตั้งได้ครบทุกแห่ง จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะทุกคะแนนเสียงมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคต
สำหรับวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมที่เขตคลองสามวา ซึ่งเป็นเขตที่มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร มีหน่วยเลือกตั้งจำนวย 246 หน่วย และผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 170,000 คน
ด้านการจราจรยังมีข้อกังวลบริเวณทางเข้าหน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากมีการก่อสร้างทางยกระดับบริเวณแยกลำกะโหลก ทำให้ช่องทางจราจรลดลง ประกอบกับมีสัญญาณไฟจราจร อาจส่งผลให้การเดินทางเข้าหน่วยเลือกตั้งล่าช้าหรือเกิดการจราจรติดขัด กรุงเทพมหานครจึงได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการจราจรให้ประชาชน
ส่วนสถานการณ์สภาพอากาศ ยังมีการคาดการณ์ว่าอาจมีฝนตกในบางช่วงของวัน สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตทุกแห่งได้เตรียมแผนเผชิญเหตุ ทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องสูบน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับและแก้ไขสถานการณ์หากเกิดฝนตกหรือน้ำท่วมขัง
ในส่วนการติดตามผลการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์รวบรวมและประมวลผลการเลือกตั้งที่ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้นล่าง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อรวบรวมผลคะแนนแบบเรียลไทม์ หลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17.00 น. แต่ละหน่วยจะนับคะแนน ส่งผลมายังสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งเข้าสู่ศูนย์กลาง ซึ่งคาดว่าจะสามารถรวบรวมผลคะแนนจากทั้ง 6,628 หน่วยได้ภายในเวลาไม่เกิน 22.00 น. หากไม่มีเหตุขัดข้อง
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า กรุงเทพมหานครยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
โดยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกว่า 74,000 คน ได้ผ่านการอบรมและการซักซ้อมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ก่อนวันเลือกตั้ง จึงมั่นใจว่าการปฏิบัติงานในวันนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
ในส่วนการรับเรื่องร้องเรียน กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ที่สำนักปกครองและทะเบียน ขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครก็เปิดรับแจ้งเหตุร้องเรียนตลอดวัน โดยขณะนี้มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง 1 กรณี ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
“การเลือกตั้งครั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 4.4 ล้านคน และมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกกว่า 20,000 คน จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนออกมาใช้สิทธิ เพราะทุกคะแนนเสียงจะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตและการพัฒนากรุงเทพมหานคร” ปลัดฯ ณรงค์ กล่าวทิ้งท้าย
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