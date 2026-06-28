สุดเศร้า! พญ.พัชรวรรณ สืบมี อายุรแพทย์โรคข้อ รพ.ร้อยเอ็ด จากไปอย่างสงบ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประกาศข่าวเศร้า พญ.พัชรวรรณ สืบมี อายุรแพทย์โรคข้อ กำหนดพระราชทานเพลิงศพ 2 ก.ค. 2569 ชาวเน็ตและคนไข้แห่ไว้อาลัย
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่ผ่านมา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อาลัยต่อการสูญเสียบุคลากรทางแพทย์ ระบุว่า “แพทย์หญิงพัชรวรรณ สืบมี อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ขอไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่าน คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กำหนดพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ วันพฤหัสบดี 2 กค 2569 ณ เมรุวัดหนองยาง ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120″
จากโพสต์ดังกล่าวได้มีผู้ใช้ต่างแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก โดยหนึ่งในผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาจาก พญ.พัชรวรรณ แสดงความคิดเห็นว่า
“ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยมีโอกาสได้เป็นคนไข้คนสุดท้ายในวันนั้นของอาจารย์หมอ ภาพความทรงจำยังแจ่มชัด ตอนที่อาจารย์เอ่ยถามเราที่นอนอยู่บนเปลนอนในสภาพคนป่วยใกล้ตายพร้อมกับประวัติการรักษาปึกใหญ่ด้วยความห่วงใยว่า ‘อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ดีอยู่แล้ว แล้วจะกลับมารักษาที่นี่ทำไม’
คำตอบของแม่ที่บอกว่า ‘ให้กลับมารักษาที่บ้านเกิด ให้มาตายที่ร้อยเอ็ด’ ทำให้อาจารย์หมอนิ่งอึ้งไปพักใหญ่ ความใส่ใจและความเมตตาที่อาจารย์มอบให้ในวันนั้น กลายเป็นความทรงจำที่ตราตรึงใจและไม่มีวันลืมเลือนรวมถึงโรค SLE ที่เป็นอยู่ก็สงบมาจนถึงทุกวันนี้
ขอกุศลผลบุญแห่งความดีงาม ความเสียสละ และความเมตตาที่อาจารย์หมอได้อุทิศตนรักษาผู้คนมาตลอดชีวิต จงเป็นประทีปนำทางดวงวิญญาณของอาจารย์หมอไปสู่สัมปรายภพ สู่สุคติในดินแดนอันสงบและงดงามด้วยเทอญ จะระลึกถึงพระคุณของอาจารย์หมอเสมอค่ะ”
อีกความคิดเห็นหนึ่งระบุว่า “เลื่อนมาเจอข่าวเช้านี้ตกใจและเสียใจต่อการจากไปของท่านอาจารย์หมอมากจนร้องไห้เลยดิฉันก็เป็นหนึ่งที่เป็นคนไข้ sle ของคุณหมอท่านดูแลและใส่ใจคนไข้ของท่านมาก 3 ปีที่แล้วดิฉันย้ายมาจากคลีนิคในกรุงเทพฯ เพราะกลับมาอยู่บ้านก็สืบถามอยู่ว่าคุณหมอที่ รพ.ไหนชื่ออะไรที่รักษาโรคด้านนี้อยู่
ก็เลยได้รู้จากน้องที่รักษากับท่านอยู่แนะนำให้ก็รักษากับท่านอยู่ 3 ปีพอปี 66 ดิฉันต้งกลับไปทำงานที่ จ.ประจวบฯ ไปขอท่านย้ายประว้ติท่านคงห่วงว่าการรักษาจะไม่ต่อเนื่องท่านบอกไม่ต้องย้ายหรอก 6 เดือนก็มาหาหมอทีก็ได้ถือว่ามาเยี่ยมบ้านด้วยแต่ด้วยระยะทางที่ไกลมากเราไม่สะดวกท่านก็เลยทำเรื่องส่งตัวให้มาวันนี้ดิฉันกลับมาอยู่บ้านอย่างถาวรอีกครั้ง
เมื่อวันก่อนไปทำเรื่องขอส่งตัวจาก รพ.โพนทอง ไปรักษาตัวต่อกับคุณหมอที่ร้อยเอ็ดอีกครั้งมีกำหนดพบหมอ 10 ก.ค. 69 แต่เช้านี้ได้รับข่าวเศร้าต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณหมอดิฉันจึงขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านด้วยค่ะขอให้ท่านไปสู่สุคติสู่ภพภูมิที่ดีด้วยกุศลผลบุญที่ท่านประกอบแต่คุณงามความดีอุทิศตนเพื่อเพื่อนมนุษย์ตลอดมา”
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