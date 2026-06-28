เริ่มแล้ว! เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 2569 เปิดคูหาทั้ง 50 เขต ปชช.แห่ใช้สิทธิคึกคัก
เริ่มแล้ว! เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. – สก. 2569 เปิดคูหาทั้ง 50 เขต ตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. ประชาชนแห่ใช้สิทธิคึกคัก แนะรีบไปใช้สิทธิ์ก่อน 5 โมงเย็น
28 มิ.ย. 2569 บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ประจำปี 2569 เป็นไปอย่างคึกคัก หน่วยเลือกตั้งทั้ง 50 เขต เปิดรับผู้มีสิทธิลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. ท่ามกลางประชาชนที่ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเปิดคูหา
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ บัตรเลือกตั้ง และหีบบัตร พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ การลงคะแนนดำเนินต่อไปจนถึงเวลา 17.00 น. ก่อนเริ่มนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทันทีหลังปิดหีบ
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั่วพื้นที่ เพื่อดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และรักษาความปลอดภัย พร้อมเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมขัง เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้สิทธิของประชาชน
สำหรับสภาพอากาศวันนี้ตลอดช่วงการเลือกตั้ง กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่ามีฝนร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดยช่วงเช้า 07.00-10.00 น. มีเมฆบางส่วน อากาศค่อนข้างดี เหมาะแก่การเดินทางไปใช้สิทธิ ส่วนตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไป มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงเย็น มีโอกาสเกิดฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ อาจมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง
ขั้นตอนการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. – สก.
- ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของตนเอง
- ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่
- รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. บัตรสีเขียว และบัตรเลือกตั้ง ส.ก. บัตรสีชมพู
- เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท (X) เลือกผู้สมัครที่ต้องการ
- พับบัตรและหย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเอง
รวมลิงก์ที่เกี่ยวข้อง เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569
- รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร https://เลือกตั้งกรุงเทพ69.com/?page_id=1943
- รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) https://เลือกตั้งกรุงเทพ69.com/?page_id=1890
- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection-local/
- ค้นหาสถานที่เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. https://exam.bangkok.go.th/vmap/
- ช่องทางการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง https://เลือกตั้งกรุงเทพ69.com/?p=437
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- เช็กขั้นตอน เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. บัตรสีไหนเลือกใคร ก่อนเข้าคูหา 28 มิ.ย. นี้
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