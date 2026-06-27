ไรเดอร์หัวร้อน ขับจี้รถคุณตา-บังคับขอโทษ อ้างมีหลักฐานโดนเบียด ทำโซเชียลเสียงแตก
ไรเดอร์หัวร้อน ขับจี้รถคุณตา ที่กำลังรีบไปส่งคนป่วย ก่อนบังคับขอโทษ อ้างมีหลักฐานโดนเบียด ทำโซเชียลเสียงแตก หลังเห็นคลิปเต็ม
กลายเป็นคลิปที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากคนในโลกโซเชียล เมื่อเพจดังอย่าง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาโพสต์คลิปเหตุการณ์ของไรเดอร์รายหนึ่ง พยายามขับรถตามไล่บี้รถเก๋งคันสีดำ โดยอ้างว่าโดนรถคันดังกล่าวเบียด ซึ่งคุณตาวัย 70 กว่าปีคนขับรถเก๋งคันสีดำ เปิดกระจกและถามกลับว่าเบียดตอนไหน ขอไปส่งคนป่วยที่อยู่บนรถก่อน
หลังจากคุณตาจอดส่งคุณยายที่หน้าโรงพยาบาล ไรเดอร์หัวร้อนก็รีบบอกว่า โดนรถของคุณตานั้นเบียดตรงทางโค้ง บีบแตรแล้วก็ไม่หยุด มีหลักฐานเป็นคลิปถ่ายติดอยู่ในกล้องหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของเขา
นอกจากนั้น ไรเดอร์หัวร้อน คนดังกล่าวยังได้ท้าทายคุณตาคนขับรถเก๋งคันสีดำว่า ถ้าคุณเบียดผมจริง คุณจ่ายมา 1,000 บาท ก่อนจะบอกให้คุณตากล่าวขอโทษ ซึ่งคุณตาก็ยอมกล่าวขอโทษแต่โดยดีเพื่อจบเรื่องวิวาทนี้ให้เร็วที่สุด ทั้ง ๆ ที่คลิปที่ไรเดอร์โพสต์ลงนั้นเผยให้เห็นตั้งแต่นาทีแรกที่รถคุณตาเปิดไฟเลี้ยวก่อนจะเบี่ยงรถเข้ามาในเลนส์ทางขวา เพื่อเตรียมเลี้ยวเข้าโรงพยาบาล แต่ไรเดอร์เองที่เร่งเครื่องขึ้นไปแบบไม่ยอมให้ทาง
ภายหลังเพจ ซ้อเปา โพสต์คลิปดังกล่าว และชาวเน็ตได้เห็นความจริงทั้งหมดจากคลิปของไรเดอร์ ต่างก็ต่อว่าทางไรเดอร์หัวร้อน ว่าเป็นคุณเองที่ไม่ยอมให้ทาง, น่าจะหยุดตั้งแต่ลุงบอกว่ามีคนป่วยอยู่บนรถแล้ว, จากในคลิปเห็นชัด ๆ เลยว่าลุงเปิดไฟเลี้ยวตั้งแต่แรก แต่ตัวคุณไรเดอร์เองต่างหากที่รีบบิดคันเร่ง
อ้างอิงจาก : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
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