ข่าวดาราบันเทิง

พระเอกซีรีส์ดัง จำใจกลับบ้านเกิดไป ‘ขายผัก’ หาเลี้ยงชีพ ยอมรับตรง ๆ ตกงานเพราะ AI

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 27 มิ.ย. 2569 16:41 น.
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พระเอกซีรีส์ดัง จำใจกลับบ้านเกิดไป 'ขายผัก' หาเลี้ยงชีพ ยอมรับตรง ๆ ตกงานเพราะ AI

พระเอกมินิซีรีส์จีน ‘สวี่เผิง’ จำใจกลับบ้านเกิดไป ‘ขายผัก’ หาเลี้ยงชีพ ยอมรับตรง ๆ ตกงาน หลัง AI ครองตลาดกว่า 95% ทำวงการบันเทิงจีนสั่นคลอน

วงการบันเทิงแดนมังกรกำลังเผชิญกับคลื่นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ถึงขนาดที่ สวี่เผิง พระเอกซีรีส์สั้นชื่อดังที่เคยฝากผลงานในฐานะ “ประธานหนุ่มผู้ทรงอำนาจ” ในซีรีส์ยอดนิยมหลายเรื่อง ชีวิตพลิกผันกลายเป็นพ่อค้าขายผัก ขับรถสามล้อตระเวรขายของในพื้นที่บ้านเกิด

พระเอกซีรีส์ดัง จำใจกลับบ้านเกิดไป 'ขายผัก' หาเลี้ยงชีพ ยอมรับตรง ๆ ตกงานเพราะ AI-1

สวี่เผิง เปิดใจยอมรับตรง ๆ ว่าต้องหันหลังให้วงการบันเทิงชั่วคราวเพื่อกลับไปช่วยครอบครัวขายผักที่บ้านเกิดในมณฑลซานตง หลังจากที่ เทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมซีรีส์สั้นของจีนอย่างรวดเร็ว อีกทั้งซีรีส์ที่ผลิตด้วย AI มีต้นทุนต่ำและผลิตได้เร็วกว่าการจ้างนักแสดงจริงหลายเท่า

ในไตรมาสแรกของปี 2026 ผลงานซีรีส์สั้นที่เปิดตัวในจีนกว่า 95% เป็นผลงานจาก AI ส่งผลให้พื้นที่งานของนักแสดงจริงหดหายไปแทบไม่เหลือ

แม้ สวี่เผิง จะโด่งดังและมีแฟนคลับมากมาย แต่เขามองว่านักแสดงก็คืออาชีพหนึ่ง เมื่อไม่มีงานในวงการก็ต้องใช้สองมือหาเงินอย่างสุจริต ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและภูมิใจที่ได้กลับมาช่วยครอบครัว แม้แต่ในระหว่างที่ขับรถสามล้อไฟฟ้าไปขายต้นหอม ถั่วงอก และหัวหอมที่ตลาด สวี่เผิงยังคงได้รับความสนใจจากแฟนคลับที่มาขอถ่ายรูปอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเขาก็ยังคงรับมือด้วยท่าทีที่เป็นกันเองเสมอ

พระเอกซีรีส์ดัง จำใจกลับบ้านเกิดไป 'ขายผัก' หาเลี้ยงชีพ ยอมรับตรง ๆ ตกงานเพราะ AI-3

พระเอกซีรีส์ดัง จำใจกลับบ้านเกิดไป 'ขายผัก' หาเลี้ยงชีพ ยอมรับตรง ๆ ตกงานเพราะ AI-4

พระเอกซีรีส์ดัง จำใจกลับบ้านเกิดไป 'ขายผัก' หาเลี้ยงชีพ ยอมรับตรง ๆ ตกงานเพราะ AI-2

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อ้างอิงจาก : star.ettoday

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 27 มิ.ย. 2569 16:41 น.
51
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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