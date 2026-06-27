พระเอกซีรีส์ดัง จำใจกลับบ้านเกิดไป ‘ขายผัก’ หาเลี้ยงชีพ ยอมรับตรง ๆ ตกงานเพราะ AI

พระเอกมินิซีรีส์จีน ‘สวี่เผิง’ จำใจกลับบ้านเกิดไป ‘ขายผัก’ หาเลี้ยงชีพ ยอมรับตรง ๆ ตกงาน หลัง AI ครองตลาดกว่า 95% ทำวงการบันเทิงจีนสั่นคลอน
วงการบันเทิงแดนมังกรกำลังเผชิญกับคลื่นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ถึงขนาดที่ สวี่เผิง พระเอกซีรีส์สั้นชื่อดังที่เคยฝากผลงานในฐานะ “ประธานหนุ่มผู้ทรงอำนาจ” ในซีรีส์ยอดนิยมหลายเรื่อง ชีวิตพลิกผันกลายเป็นพ่อค้าขายผัก ขับรถสามล้อตระเวรขายของในพื้นที่บ้านเกิด
สวี่เผิง เปิดใจยอมรับตรง ๆ ว่าต้องหันหลังให้วงการบันเทิงชั่วคราวเพื่อกลับไปช่วยครอบครัวขายผักที่บ้านเกิดในมณฑลซานตง หลังจากที่ เทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมซีรีส์สั้นของจีนอย่างรวดเร็ว อีกทั้งซีรีส์ที่ผลิตด้วย AI มีต้นทุนต่ำและผลิตได้เร็วกว่าการจ้างนักแสดงจริงหลายเท่า
ในไตรมาสแรกของปี 2026 ผลงานซีรีส์สั้นที่เปิดตัวในจีนกว่า 95% เป็นผลงานจาก AI ส่งผลให้พื้นที่งานของนักแสดงจริงหดหายไปแทบไม่เหลือ
แม้ สวี่เผิง จะโด่งดังและมีแฟนคลับมากมาย แต่เขามองว่านักแสดงก็คืออาชีพหนึ่ง เมื่อไม่มีงานในวงการก็ต้องใช้สองมือหาเงินอย่างสุจริต ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและภูมิใจที่ได้กลับมาช่วยครอบครัว แม้แต่ในระหว่างที่ขับรถสามล้อไฟฟ้าไปขายต้นหอม ถั่วงอก และหัวหอมที่ตลาด สวี่เผิงยังคงได้รับความสนใจจากแฟนคลับที่มาขอถ่ายรูปอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเขาก็ยังคงรับมือด้วยท่าทีที่เป็นกันเองเสมอ
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อ้างอิงจาก : star.ettoday
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