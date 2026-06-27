ก๊อท จักรพันธ์ พูดแล้วหลังรู้ผลตรวจ DNA ติณติณ คือพ่อเด็กในท้อง ฟารีดา

ก๊อท จักรพันธ์ พูดแล้ว หลังรู้ผลตรวจ DNA ติณติณ คือพ่อเด็กในท้อง ฟารีดา เผยเตรียมรับขวัญหลานสาวเต็มที่ วอนทุกฝ่ายหยุดขุดคุ้ยเรื่องอดีตแล้วหันมาโฟกัสการเลี้ยงลูก
ภายหลังจากเมื่อวานนี้ หนุ่ม กรรชัย ได้เปิดเผยผลตรวจ DNA ของ ติณติณ New Country โดยผล 99.99% ยืนยันว่า นักร้องหนุ่มเป็นพ่อของลูกในท้องของ ฟารีดา ซึ่งฝ่ายชายเคลื่อนไหวทันทีหลังทราบผล ระบุว่า ยังยืนยันคำเดิมคือแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน ตามี่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ด่วน! ผลตรวจ DNA ออกแล้ว ยืนยัน ติณติณ เป็นพ่อของเด็กในท้อง ฟารีดา
ล่าสุด (27 มิ.ย. 69) ในรายการ คุยแซ่บSHOW ได้เชิญ ติณติณและนีโอ มานั่งให้สัมภาษณ์ โดยช่วงเริ่มต้นรายการได้มีการพูดถึงเรื่องผลตรวจ DNA ก่อนจะมีการโฟนอิน ก๊อท จักรพันธ์ เพื่อสอบถามความรู้สึกหลังรู้ผลระบุว่า
“ตนรับรู้และพูดกับติณติณมาตั้งแต่ต้นว่าเด็กคนนี้คือลูกแน่นอน พร้อมเตรียมรับขวัญหลาน และขอยืนยันว่าฝั่งตนไม่มีการปฏิเสธการดูแลใด ๆ ทั้งสิ้น อยากให้ทุกฝ่ายหยุดขุดคุ้ยเรื่องราวในอดีต แล้วหันมาโฟกัสที่การเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตมาอย่างดีที่สุด
หลังจากติณติณหมดสัญญาแล้ว ก็พยายามช่วยประคองเส้นทางการทำงาน เพื่อให้ติณติณสามารถก้าวไปข้างหน้าและทำหน้าที่ดูแลลูกคนนี้ได้อย่างดีที่สุดต่อไป”
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อ้างอิงจาก : รายการ คุยแซ่บshow
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