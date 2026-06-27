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ยูนิเซฟไทย แจงดรามาเชิญ เชฟเขมร ร่วมงาน ยันไม่มีเกี่ยวเนื้อหาไทย แค่ใช้พื้นที่กทม.จัดงานเท่านั้น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2569 15:04 น.| อัปเดต: 27 มิ.ย. 2569 15:04 น.
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ยูนิเซฟไทย แถลงชี้แจงดรามาเชิญ เชฟเขมร ร่วมงาน ยันไม่มีเกี่ยวเนื้อหาไทย ส่วนภูมิภาคแค่ใช้พื้นที่กทม.จัดงานเท่านั้น

จากกรณีที่ นายเตชะวินท์ มหพันธ์ ผู้สนับสนุนที่บริจาคเงินให้ยูนิเซฟ (UNICEF) มาอย่างยาวนาน ตัดสินใจยกเลิกการบริจาคทั้งหมด เนื่องจากไม่พอใจที่องค์กรเชิญ ‘เชฟเขมร’ ที่เคยมีประเด็นอ่อนไหวเรื่องการอ้างสิทธิ์อาหารไทย มาร่วมงานแคมเปญ ‘Fix My Food’ ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2023 จนกลายเป็นกระแสเดือดบนโลกออนไลน์ก่อนหน้านี

ล่าสุด ‘ยูนิเซฟ ประเทศไทย’ ไม่ปล่อยผ่าน ออกแถลงการณ์ชี้แจงชัดเจนแล้ว ผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก UNICEF Thailand ระบุว่า

“คำชี้แจงของยูนิเซฟ ประเทศไทย เกี่ยวกับโครงการ “Fix My Food” ในปี 2566

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนซึ่งกำลังเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโครงการ “Fix My Food” และกิจกรรมที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ยูนิเซฟ ประเทศไทย ไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ “Fix My Food” กิจกรรมที่จัดขึ้นไม่มีเยาวชนไทยหรือเชฟไทยเข้าร่วม และไม่ได้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเทศไทยหรืออาหารไทยแต่อย่างใด ไม่มีการปรุงอาหารไทยในกิจกรรม และไม่ได้มีการประเมิน วิพากษ์วิจารณ์ หรือเปรียบเทียบอาหารไทยในลักษณะใด ๆ

กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของยูนิเซฟ (UNICEF East Asia and Pacific Regional Office: EAPRO) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และสนับสนุนการดำเนินงานของยูนิเซฟในประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 27 ประเทศ สาเหตุที่เลือกกรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาค

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีเยาวชนจาก 8 ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชา สหพันธรัฐไมโครนีเซีย ฟิจิ มองโกเลีย หมู่เกาะโซโลมอน ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม มาร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นด้านสภาพแวดล้อมทางอาหาร (food environment) ในประเทศของตน และร่วมกันออกแบบโครงการระดับภูมิภาค “Fix My Food” ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชน ท่ามกลางการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มแปรรูปสูงที่มีน้ำตาล เกลือ และไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

ในวันสุดท้ายของกิจกรรม เยาวชนจาก 8 ประเทศได้ร่วมกันปรุงอาหารจานโปรดในวัยเด็ก โดยมี เชฟรส รตนักษ์ (Chef Nak) จากกัมพูชา และ นางสาวเลือง ถวี ลินห์ (Luong Thuy Linh) มิสเวียดนาม ปี 2019 เข้าร่วมในฐานะแขกรับเชิญ เพื่อพูดคุยกับเยาวชนเกี่ยวกับอาหารที่เยาวชนทำในงาน รวมถึงประเด็นด้านโภชนาการและการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

ยูนิเซฟ ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมโภชนาการที่ดีสำหรับเด็กในประเทศไทย โดยในปี 2568 ได้เปิดตัวแคมเปญ “กินไรดี (Kin Rai Dee)” ร่วมกับเชฟไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เยาวชน และภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทางเลือกด้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมทางอาหารที่เอื้อต่อเด็กในประเทศไทย

ตลอดระยะเวลากว่า 75 ปี ยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยและภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในประเทศไทย เราเคารพในวัฒนธรรม คุณค่า และสังคมไทย เงินบริจาคที่มอบให้แก่ยูนิเซฟ ประเทศไทย ถูกนำไปสนับสนุนโครงการเพื่อเด็กในประเทศไทยเป็นอันดับแรก และเมื่อเกิดเหตุจำเป็นจึงนำไปช่วยเหลือเด็กที่เผชิญกับความยากลำบาก วิกฤต และเหตุฉุกเฉินในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ยูนิเซฟ ประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังคงให้การสนับสนุนการทำงานเพื่อเด็กอย่างต่อเนื่อง”

อ้างอิงจาก : FB UNICEF Thailand

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2569 15:04 น.| อัปเดต: 27 มิ.ย. 2569 15:04 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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