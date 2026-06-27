ศาลให้ประกัน ปลัดจังหวัดภูเก็ต ชั่วคราว สั่งห้ามยุ่งพยาน ผิดนัดรายงานตัวปรับ 1 แสน
ศาลให้ประกัน ปลัดจังหวัดภูเก็ต ใช้ตำแหน่งราชการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว คดีเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบท้องถิ่น วางเงื่อนไขเข้มห้ามยุ่งพยาน ผิดนัดรายงานตัวปรับ 1 แสน
ความคืบหน้าหลังตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 เข้าควบคุมตัว นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต ข้อหาเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 3 ราย รายละ 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 900,000 บาท เพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้
ล่าสุด 27 มิถุนายน 2569 ภายหลังพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาไปยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9 มีรายงานเพิ่มเติมว่า ทนายความของปลัดรุ่งเรือง ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว โดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันในการขอปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าตำแหน่งของผู้ต้องหามีความน่าเชื่อถือ จึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวน
ศาลได้วางเงื่อนไขเพื่อป้องกันความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรม คือ ห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเด็ดขาด หากฝ่าฝืนศาลจะถอนประกันและนำตัวกลับมาคุมขังทันที, กรณีผิดนัดหรือไม่มารายงานตัวตามกำหนด ศาลสั่งปรับเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท
แม้จะได้รับอนุญาตให้ประกันตัวออกมาแล้ว แต่คดียังคงดำเนินต่อไปตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นการเรียกรับเงินจาก อส. 3 ราย เพื่อแลกกับการบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งต้องรอผลการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
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อ้างอิงจาก : FB สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
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