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หนุ่มออสซี่ สารภาพฆ่าสาว 17 ยัดกระเป๋าทิ้งริมทางรถไฟ อ้างป้องกันตัว ตร. แจ้ง 4 ข้อหาหนัก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 27 มิ.ย. 2569 14:15 น.
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หนุ่มออสซี่ สารภาพฆ่าสาว 17 ยัดกระเป๋าทิ้งริมทางรถไฟ อ้างป้องกันตัว ตร. แจ้ง 4 ข้อหาหนัก

หนุ่มออสซี่ สารภาพฆ่าสาวไทยวัย 17 ยัดร่างเข้ากระเป๋า โยนทิ้งริมทางรถไฟ อ้างพลั้งมือเพราะป้องกันตัว หลังตกลงเรื่องเงินไม่ลงตัว ตร. ไม่ปักใจเชื่อ ก่อนแจ้ง 4 ข้อหาหนัก

ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาลงพื้นที่ติดตามหา สาว อายุ 17 ปี หลังเพื่อนเข้าแจ้งความคนหาย เนื่องจากขาดการติดต่อเกิน 24 ชั่วโมง และเกรงว่าจะเกิดเหตุร้าย กระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพบความผิดปกติ ก่อนจะทำการสืบค้นจนพบกระเป๋าเดินทางสีดำขนาดประมาณ 26 นิ้ว ถูกทิ้งไว้ในป่าหญ้าริมทางรถไฟ

ภายในกระเป๋าพบร่างหญิงสาวสภาพเปลือย มีผ้าสีน้ำตาลคลุมร่าง ใบหน้ามีบาดแผลและร่องรอยถูกทำร้ายอย่างรุนแรง เลือดออกทางปากและจมูก ถูกยัดอยู่ภายในกระเป๋า แพทย์ประเมินว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 วัน โดยลักษณะศพและรอยสักตรงกับ สาว อายุ 17 ปี ที่แจ้งหาย

ต่อมาช่วงหัวค่ำวานนี้ (26 มิ.ย. 69) เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามพบชายชาวออสเตรเลีย ทราบชื่อคือ นายไซมอน ปีเตอร์ คาร์แมน อายุ 46 ปี อยู่ภายในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ขณะกำลังซื้อตั๋วเดินทางกลับประเทศ เบื้องต้นพบร่องรอยบาดแผลคล้ายถูกเล็บขีดข่วนบริเวณลำคอและแขน จึงประสานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอายัดตัวไว้สอบสวน แต่เจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของหญิงสาว

กระทั่งช่วงสายวันนี้ (27 มิ.ย. 69) พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ควบคุมตัวนายไซมอน ปีเตอร์ คาร์แมน อายุ 46 ปี สัญชาติออสเตรเลีย มาสอบปากคำเพิ่มเติม หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าสาว 17 ยัดกระเป๋าเดินทางโยนทิ้งริมทางรถไฟ

ในระหว่างที่พนักงานสอบสวนสอบปากคำ นายไซมอน มีสีหน้าเคร่งเครียดเห็นได้ชัด ก่อนจะจำนนต่อหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดนาทีลากกระเป๋าเดินทาง และบรรทุกกระเป๋าเดินทางใส่รถจักรยานยนต์นำศพไปทิ้ง

นายไซมอน ให้การเบื้องต้นอ้างว่า ช่วงตี 3 ของวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ตนเจอสาว 17 ผู้เสียชีวิตที่ชายหาดจอมเทียน ก่อนจะชักชวนกันไปที่ห้องพักคอนโดของตน ซึ่งเช่าไว้แบบรายปี

เมื่อขึ้นไปถึงห้อง นายไซมอน อ้างว่า ผู้ตายรับโทรศัพท์ก่อนจะพูดขึ้นมาว่า ไม่สะดวกอยู่ด้วยแล้ว และมีประจำเดือน จึงขอตัวกลับ ก่อนจะขอค่าเสียเวลา 500 บาท ขณะตนกำลังหยิบเงินให้ ผู้ตายกลับเปลี่ยนใจเรียกเงินเพิ่ม แต่ตนไม่ยอม จึงเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง

นายไซมอน อ้างต่อว่า ระหว่างทะเลาะกันไม่รู้ว่าผู้ตายไปหยิบมีดมาจากไหน ก่อนจะนำมาจ่อที่คอของตน จนเกิดการยื้อแย้งมีดกัน นายไซมอน ยอมรับว่า ได้ใช้มือขวาบีบคอ และมือซ้ายจับมือของผู้ตายข้างที่ถือมีดไว้ ก่อนที่ผู้ตายจะนอนแน่นิ่งไป

หลังจากรู้ว่าผู้ตายไม่มีลมหายใจแล้ว จึงนำศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางและนำไปไว้ในห้องน้ำ 1 วันเต็ม ๆ และพยายามคิดว่าต้องทำอย่างไรต่อไป กระทั่งตัดสินใจนำกระเป๋าใส่ท้ายรถจักรยานยนต์แล้วนำไปโยนทิ้งริมทางรถไฟ

จากนั้น นายไซมอน ได้กล่าวขอโทษครอบครัวผู้ตายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าสาว 17 แต่เป็นเพียงการป้องกันตัวเท่านั้น

ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง 4 ข้อหา คือ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, ซ่อนเร้นศพ ย้ายหรือทำลายศพ, พรากและพาผู้เยาว์อายุเกิน 15 ปี แต่ต่ำกว่า 18 ปี ไปเพื่อการอนาจาร ก่อนจะควบคุมตัวนายไซมอนไปยังศาลจังหวัดพัทยา เพื่อขอฝากขังผัดแรก

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 27 มิ.ย. 2569 14:15 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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