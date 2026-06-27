คลิปนาที เครื่องบินเล็กพุ่งชนตึกสูงที่สุดในปักกิ่ง ไม่รู้สาเหตุ จนท.เร่งปิดพื้นตรวจสอบ
คลิปนาที เครื่องบินเล็กพุ่งชนตึก CITIC Tower ตึกที่สูงที่สุดในเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด จนท.เร่งปิดพื้นตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อเครื่องบินเล็กพุ่งชนเข้ากับอาคาร CITIC Tower หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ไชน่า จุน” (China Zun) ตึกที่สูงที่สุดในกรุงปักกิ่ง โดยมีทั้งหมด 109 ชั้น กับความสูง 528 เมตร
แรงปะทะส่งผลให้ผนังชั้นนอกของอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนัก เศษซากของเครื่องบินและชิ้นส่วนอาคารร่วงหล่นลงมายังพื้นด้านล่าง หลังเกิดเหตุมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคาร ทีมดับเพลิงต้องเร่งเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นพื้นที่โดยรอบย่านศูนย์กลางธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทีมกู้ภัยและทีมสอบสวน เนื่องจากพื้นที่ใจกลางกรุงปักกิ่งมีมาตรการควบคุมน่านฟ้าที่เข้มงวดมาก การที่เครื่องบินเล็กสามารถบินเข้าชนตึกระฟ้าใจกลางเมืองได้จึงถือเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติอย่างยิ่ง
จนถึงขณะนี้ทางการจีนยังไม่ได้สรุปสาเหตุที่แน่ชัด หรือแถลงตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ โดยอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานและวิเคราะห์หาสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้
อ้างอิงจาก : cnn
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