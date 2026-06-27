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บิ๊กเต่า ลุยสอบเอง! ปลัดภูเก็ต ถูกจับปมเรียกเงิน 9 แสนวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 27 มิ.ย. 2569 11:15 น.
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บิ๊กเต่า ลุยสอบเอง! ปลัดภูเก็ต ถูกจับปมเรียกเงิน 9 แสนวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น

บิ๊กเต่า บินด่วนสอบ ปลัดภูเก็ต ปมทุจริตสอบท้องถิ่น เรียกรับเงิน 9 แสน อ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น เตรียมส่งตัวฝากขัง-ค้านประกันตัว

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 เข้าควบคุมตัว นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต ข้อหาเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 3 ราย รายละ 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 900,000 บาท เพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้

ล่าสุดมีรายงานว่าเมื่อเวลา 09.30 น. บิ๊กเต่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้เดินทางไปยัง สภ.เมืองสงขลา เพื่อร่วมสอบสวนปลัดภูเก็ตด้วยตนเอง และคาดว่าจะนำตัวฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 จังหวัดสงขลา ก่อนเวลา 12.00 น. วันนี้ (27 มิ.ย. 69) โดยคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากพบพฤติการณ์ข่มขู่พยานและยังมีประวัติพัวพันกับคดีทุจริตในลักษณะเดียวกันอีกหลายคดี

อ้างอิงจาก : โหนกระแส, nationtv

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 27 มิ.ย. 2569 11:15 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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