บิ๊กเต่า ลุยสอบเอง! ปลัดภูเก็ต ถูกจับปมเรียกเงิน 9 แสนวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
บิ๊กเต่า บินด่วนสอบ ปลัดภูเก็ต ปมทุจริตสอบท้องถิ่น เรียกรับเงิน 9 แสน อ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น เตรียมส่งตัวฝากขัง-ค้านประกันตัว
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 เข้าควบคุมตัว นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต ข้อหาเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 3 ราย รายละ 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 900,000 บาท เพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้
ล่าสุดมีรายงานว่าเมื่อเวลา 09.30 น. บิ๊กเต่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้เดินทางไปยัง สภ.เมืองสงขลา เพื่อร่วมสอบสวนปลัดภูเก็ตด้วยตนเอง และคาดว่าจะนำตัวฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 จังหวัดสงขลา ก่อนเวลา 12.00 น. วันนี้ (27 มิ.ย. 69) โดยคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากพบพฤติการณ์ข่มขู่พยานและยังมีประวัติพัวพันกับคดีทุจริตในลักษณะเดียวกันอีกหลายคดี
อ้างอิงจาก : โหนกระแส, nationtv
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