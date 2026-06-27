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แชร์ว่อน! โพสต์ ฟารีดา จ่อฟ้องคอมเมนต์ละเมิดสิทธิ แต่ไม่พบหลักฐานบนโซเชียลส่วนตัว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 27 มิ.ย. 2569 10:47 น.
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แชร์ว่อน! โพสต์ ฟารีดา จ่อฟ้องคอมเมนต์ละเมิดสิทธิ แต่ไม่พบหลักฐานบนโซเชียลส่วนตัว ไม่ยืนยันเจ้าตัวโพสต์เองจริงหรือไม่

แห่แชร์ว่อน! โพสต์ ฟารีดา จ่อฟ้องคอมเมนต์ละเมิดสิทธิ ปมดราม่าก่อนหน้านี้ แต่ไม่พบหลักฐานบนโซเชียลส่วนตัว ไม่ยืนยันใช่เจ้าตัวจริงหรือไม่

หลังจากที่ผลการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อของ ติณติณ New Country กับเด็กในท้องของ ฟารีดา ซึ่งผลตรวจยืนยันว่า 99.99% ติณติณ เป็นพ่อของลูกในท้อง โดยเจ้าตัวเองก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่า ‘แสดงความรับผิดชอบร่วมกัน’ แต่ทางตัวฟารีดาเองยังไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดอะไร

ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์การเตรียมดำเนินคดีกับชาวเน็ตที่มีพฤติกรรมคอมเมนต์ละเมิดสิทธิ ซึ่งปรากฎชื่อเจ้าของโพสต์คือ ฟารีดา แต่เมื่อทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบในโซเชียลของฟารีดาแล้วกลับไม่พบโพสต์ดังกล่าว ขณะนี้จึงยังไม่ยืนยันว่า ฟารีดาเป็นคนโพสต์จริงหรือไม่

“ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บุคคลใดที่เคยมีพฤติการณ์กล่าวถ้อยคำดูหมิ่น ดูถูก เหยียดหยาม ใส่ร้าย หรือเผยแพร่ข้อความ รวมถึงนำเรื่องราวในอดีตของดิฉันมาเผยแพร่ แสดงความคิดเห็น หรือสื่อสารในลักษณะที่เป็นการหมิ่นประมาท ไม่ว่าจะโดยข้อความ ภาพ เสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศ หรือสิทธิของดิฉัน

ดิฉันได้รวบรวมและจัดเก็บพยานหลักฐานทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้ว และขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายจนถึงที่สุด โดยจะไม่มีการยอมความหรือเพิกเฉยต่อการกระทำดังกล่าว

ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการแสดงความคิดเห็น และเคารพสิทธิของผู้อื่น เพื่อมิให้เกิดการละเมิดกฎหมายและสิทธิของบุคคลอื่นต่อไป”

แชร์ว่อน! โพสต์ ฟารีดา จ่อฟ้องคอมเมนต์ละเมิดสิทธิ แต่ไม่พบหลักฐานบนโซเชียลส่วนตัว-1
ภาพจาก : FB อรรถรส

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อ้างอิงจาก : อรรถรส

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1 วัน ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 27 มิ.ย. 2569 10:47 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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