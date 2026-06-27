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หนิง ปัทมา แจ้งจับ โย แฟนเก่าและหัวหน้าวงดนตรี ข่มขู่-รีดเงินแสน แลกไม่ปล่อยภาพลับ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 27 มิ.ย. 2569 10:05 น.
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หนิง ปัทมา แจ้งจับ โย แฟนเก่าและหัวหน้าวงดนตรี ข่มขู่-รีดเงินแสน แลกไม่ปล่อยภาพลับ

งานเข้า! หนิง ปัทมา แจ้งจับ โย แฟนเก่าและหัวหน้าวงดนตรี หลังข่มขู่-รีดเงินเกือบล้าน แลกการไม่ปล่อยภาพลับ ทำลายชื่อเสียง

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี 2565 “หนิง ปัทมา” ได้ชักชวนให้ “นายโย” เข้ามาทำงานในตำแหน่งหัวหน้าวงดนตรี “ปัทมาแบนด์” ระหว่างทำงานด้วยกัน ทั้งคู่ได้ทดลองคบหาดูใจกันในช่วงเวลาสั้น ๆ ประมาณ 1 ปีกว่า จนกระทั่งช่วงปลายปี 2567 หนิงเป็นฝ่ายตัดสินใจบอกเลิกและขอยุติความสัมพันธ์กับฝ่ายชาย เนื่องจากทัศนคติไม่ตรงกัน และรู้สึกว่าไม่สามารถพัฒนาสถานะไปเป็นแฟนได้

ข้อกล่าวหาเรื่องการข่มขู่ แบล็กเมล์

ตามรายงานข่าวระบุว่า หลังจากเลิกรากันไป ฝั่งนายโยไม่ยอมจบ และเริ่มมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามหนิงอย่างต่อเนื่อง หนิง ระบุว่า ถูกขู่แบล็กเมล์ โดยฝั่งชายจะนำภาพถ่ายคู่ในอดีต ภาพความลับ รวมถึง “รูปใบหน้าก่อนทำศัลยกรรม” ไปโพสต์ประจานให้แฟนคลับกว่า 4 ล้านคนเห็น

ด้วยความหวาดกลัวว่าเรื่องนี้จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง กระทบต่อภาพลักษณ์และตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 หนิงจึงจำใจยอมโอนเงินให้หลายครั้ง ยอดเงินรวมที่หนิงต้องจ่ายไปสูงถึง 670,000 บาท โดยครั้งล่าสุดเป็นการยอมนำเงินสดไปให้ถึง 300,000 บาท

จุดแตกหักที่ทำให้เรื่องแดง

ชนวนเหตุที่ทำให้เรื่องลุกลาม เกิดจากหนิงปฏิเสธที่จะจ่ายเงินเพิ่มให้อีก 100,000 บาทตามคำขู่ ต่อมาในวันที่ 22 มิ.ย. 2569 นายโยได้นำภาพถ่ายคู่ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมเขียนข้อความอ้างว่า “เป็นแฟนกัน คบหาดูใจกันมานานถึง 4 ปี”

ทางฝั่งหนิงออกมายืนยันหนักแน่นว่าข้อมูลที่บอกว่าคบกัน 4 ปี “เป็นความเท็จทั้งสิ้น” และรูปคู่ดังกล่าวคือการจงใจวางอุบายจัดฉากเข้ามาประชิดตัวตอนที่ไปหาดจอมเทียน พัทยา

กระทั่งในวันที่ 26 มิ.ย. 2569 หนิงจึงมอบอำนาจให้ทนายความเข้าแจ้งความที่ สน.อุดมสุข เพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดในหลายข้อหาหนัก เช่น กรรโชกทรัพย์, รีดเอาทรัพย์, หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ PDPA

หนิง ปัทมา แจ้งจับ โย แฟนเก่าและหัวหน้าวงดนตรี ข่มขู่-รีดเงินแสน แลกไม่ปล่อยภาพลับ-1
ภาพจาก : FB อรรถรส

การคืนเงินเพื่อหวังรอดคุก

มีรายงานว่าช่วงวันที่ 24-25 มิ.ย. (หลังโพสต์รูปและมีกระแสสังคม) นายโยเกิดความกลัว จึงได้โอนเงินคืนให้หนิงรวม 650,000 บาท เพื่อหวังให้พ้นผิด แต่ในทางกฎหมายถือว่า “ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์สำเร็จไปแล้ว” การคืนเงินภายหลังไม่สามารถลบล้างความผิดอาญาแผ่นดินได้

หนิงไม่ได้หยุดแค่การแจ้งจับนายโย แต่ยังจี้ให้ตำรวจสืบขยายผลเส้นทางการเงิน ว่าใครเป็นคนให้เงิน 650,000 บาทแก่นายโยเพื่อนำมาคืน รวมถึงให้ตำรวจสืบหาว่ามีผู้ร่วมขบวนการอยู่เบื้องหลัง ที่จงใจวางแผนสร้างเรื่องเท็จเพื่อทำลายชื่อเสียงของเธอ ก่อนที่จะเดินทางไปประกวด Miss Grand International 2026 ที่ประเทศอินเดียหรือไม่

แก๊งเพื่อนคนดนตรีรวมพลัง #Save โย

ท่ามกลางกระแสข่าวด้านลบ เพื่อนสนิท คนใกล้ชิด และคนในวงการดนตรีของฝั่งนายโย ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กปกป้อง เพื่อนที่รู้จักและอยู่ด้วยกันมา 20 ปี ยืนยันว่าพี่โยเป็นคนดี ไม่เคยเอาเปรียบใคร และไม่เคยเกาะกระแสใครเพื่อผลประโยชน์ หลายคนเคารพนับถือในฐานะ “อาจารย์โย” เพราะเป็นผู้มีพระคุณ เป็นครูสอนดนตรี ช่วยดิวงานศิลปินระดับประเทศให้ได้อย่างง่ายดาย และเป็นคนคอยช่วยเหลือทุกคนโดยไม่เคยปฏิเสธ

นอกจากนี้ยังมีการโพสต์ทิ้งบอมบ์ประโยคเด็ดว่า อย่าให้ต้องย้อนอดีตว่าใครเป็นคนสร้างวงดนตรีขึ้นมาจนทำให้มีงาน มีชื่อเสียง แต่สุดท้ายกลับโดน “แทงข้างหลัง” แล้วมาทิ้งกันแบบนี้

นอกจากนี้ยังมีแชทที่อ้างว่า เป็นบทสนทนา ระหว่างโย กับเพื่อน โดยทางเพื่อนทักไปถามว่า “โย. เพื่อนหนิงไปคอมเม้นว่า. มึงข่มขู่เรียกเงิน 300000 ข้อเท็จจริงมันยังไงวะ ทำไมทางนั้นอ้างว่ามีหลักฐาน?? กูว่าไม่ใช่สไตล์มึงนะ” ด้านโยตอบกลับแชทนั้นสั้น ๆ ว่า “ไม่ใช่กูแน่นอน 55”

หนิง ปัทมา แจ้งจับ โย แฟนเก่าและหัวหน้าวงดนตรี ข่มขู่-รีดเงินแสน แลกไม่ปล่อยภาพลับ-2
ภาพจาก : FB อรรถรส

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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 27 มิ.ย. 2569 10:05 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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