ฟารีดา อวดท้องลงไอจี หลังผลตรวจ DNA ชี้ชัด ติณติณ คือพ่อของลูกสาว

เคลื่อนไหวล่าสุด! ฟารีดา โพสต์ภาพอวดท้องลงไอจีสตอรี่ หลังรู้ผลตรวจ DNA ชี้ชัด ติณติณ New Country คือพ่อของลูกสาว
ภายหลังจากช่วงเย็นวานนี้ (26 มิ.ย. 69) หนุ่ม กรรชัย ได้ออกมาโพสต์แจ้งผลตรวจ DNA ของ ติณติณ New Country โดยผลระบุยืนยันว่า ติณติณ คือพ่อของลูกในท้อง ฟารีดา 99.99% เรียกได้ว่าเคลียร์ชัดจบมหากาพย์เรื่องนี้อย่างง่ายดาย ขณะที่ทางด้าน ติณติณ หลังทราบผลตรวจ DNA แล้วก็ได้โพสต์ภาพผลตรวจลงในสตอรี่ไอจีส่วนตัวพร้อมระบุ ยืนยันคำเดิมที่แสดงความรับผิดชอบร่วมกัน ตามทีได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ด่วน! ผลตรวจ DNA ออกแล้ว ยืนยัน ติณติณ เป็นพ่อของเด็กในท้อง ฟารีดา
ต่อมาทาง ไทยรัฐบันเทิง ได้ติดต่อไปสัมภาษณ์ ฟารีดา หลังผลตรวจ DNA ออกมา ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนอกจากพูดสั้น ๆ แค่ว่า “รู้ผลตรวจพร้อมทุกคน แต่ขอยังไม่ให้รายละเอียดใด ๆ” ก่อนที่เธอจะเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมว่ามีนัดขึ้นไลฟ์เวลา 2 ทุ่ม พร้อมเผยสถานะ “คุณแม่มือใหม่”
ล่าสุด ฟารีดา ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยโพสต์ภาพถ่ายตัวเองหน้ากระจก เปิดเสื้อโชว์พุงน้อย ๆ ที่มีลูกสาวอายุครรภ์เกือบ 6 เดือนอยู่ภายใน พร้อมระบุข้อความน่ารัก ๆ ฉบับคุณแม่ป้ายแดงว่า “เป็นแพนกวินล่ะ”
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อ้างอิงจาก : IG fariidaatpv, ไทยรัฐบันเทิง
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