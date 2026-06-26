ฟารีดา อัปสตอรี่ไอจี นัดเจอกัน 2 ทุ่ม พร้อมเผยสถานะ คุณแม่มือใหม่
ฟารีดา อัปเดตสตอรี่นัดเจอ 2 ทุ่ม พร้อมเผยสถานะล่าสุด ระบุตัวเองเป็น “คุณแม่มือใหม่” หลังติณติณออกมาพร้อมรับผิดชอบ
วันที่ 26 มิ.ย. 69 ฟารีดา (Farida Elizabeth T.) อัปเดตสตอรี่บนอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่าเป็น “คุณแม่มือใหม่ ฟารีดา“ หลังจากที่ติณติณออกมาประกาศพร้อมรับผิดชอบ ตามผลตรวจ DNA ที่ยืนยัน 99.99% ว่าเด็กในท้องเป็นลูกของเขาจริง
ทีมข่าว The Thaiger ตรวจสอบไอจีของฟารีดาพบว่า เจ้าตัวโพสต์สตอรี่เนื้อหาปกติเกี่ยวกับงานลูกค้า ระบุว่า “เจอกัน 2 ทุ่มนะคะทุกคน” แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือช่องไบโอในโปรไฟล์มีข้อความว่า “คุณแม่มือใหม่ ฟารีดา”
ก่อนหน้านี้ ติณติณโพสต์เอกสารผลตรวจ DNA พร้อมระบุว่า “ผลตรวจ DNA ออกแล้วนะครับ Match 99.99% ยืนยันคำเดิมว่าจะแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ”
ฝั่งฟารีดา ตอบกลับทีมงานไทยรัฐบันเทิงสั้น ๆ เพียงว่า “รู้ผลตรวจพร้อมทุกคน แต่ขอยังไม่ให้รายละเอียดใด ๆ”
ย้อนจุดเปลี่ยน ฟารีดายอมรับกุเรื่อง ก่อนตรวจ DNA
ก่อนจะถึงวันตรวจ DNA ฟารีดาออกมายอมรับว่ากุเรื่องส่งรูปชุดตรวจครรภ์ให้นักร้องชายอักษรย่อ ฟ. ด้วยความคึกคะนอง พร้อมกราบขอโทษติณติณที่เคยกล่าวหาเรื่องยาเสพติดและพรากผู้เยาว์ โดยระบุว่า “ฟาน้อมรับผิด 100% ค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากอารมณ์ชั่ววูบ การขาดสติ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของฟาเอง”
เจ้าตัวยืนยันด้วยว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนักร้อง ฟ. แต่ส่งรูปนั้นไปเพื่อหลอกคู่สนทนาคนอื่น
ในรายการโหนกระแส ออกอากาศวันที่ 11 มิ.ย. ฟารีดาระบุชัดว่าไม่ยอมให้ติณติณรับลูกไปเลี้ยง โดยบอกว่า “ส่งแค่ค่าดูแลมาได้ไหม แล้วมาหา ไม่ต้องเอาเด็กไป” และในวันตรวจ DNA เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. เธอยืนยันอีกครั้งว่าต้องการให้ติณติณอยู่ในสถานะเพียงแค่พ่อของลูกเท่านั้น
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