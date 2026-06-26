เผยอายุจริง ติณติณ-ฟารีดา ผลตรวจ DNA ยืนยันเป็นพ่อแม่เด็ก

หลายคนไม่รู้! อายุ ติณติณ NEW COUNTRY และ ฟารีดา หลังกระแสข่าวดราม่า ล่าสุดผลตรวจ DNA ยืนยัน 99.99% เด็กในท้องเป็นลูกฝ่ายชายจริง
เป็นที่คลี่คลายแล้วสำหรับความสัมพันธ์ของ ติณติณ ศิลปินหนุ่มจากวง NEW COUNTRY และ ฟารีดา อินฟลูเอนเซอร์สาวลูกครึ่ง ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ยืนยันผลการตรวจ DNA จากศูนย์การแพทย์บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ ว่าเด็กในท้องของฟารีดาเป็นลูกของติณติณจริง
หลังจากผลตรวจยืนยันความเป็นพ่อลูก 99.99% ติณติณออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวทันที โพสต์ภาพใบรับรองผลตรวจพร้อมข้อความว่า “ผลตรวจ DNA ออกแล้วนะครับ Match 99.99% ยืนยันคำเดิมว่าจะแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะค้าบ”
จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด หลายคนอาจพอคุ้นหูชื่อของ ๆ ทั้งสองแต่อาจไม่ทราบประวัติและอายุจริงก่อนเกิดประเด็นในสังคมที่ต้องออกมาชี้แจงในรายการโหนกระแสมากกว่า 3 เทป
สำหรับ ฟารีดา เอลิซาเบธ ที หรือที่รู้จักกันในชื่อของ ฟารีดา สาวสวยลูกครึ่งไทย-แขกขาว วัย 23 ปี เธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์มากความสามารถที่มีผลงานทั้งการร้องเพลงและเต้นคัฟเวอร์ เคยผ่านเวทีการประกวดนางงามอย่างมิสแกรนด์กาบังมาแล้ว
ส่วน ติณติณ จรัสรวี หนุ่มวัย 25 ปี เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2543 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เจ้าตัวเริ่มต้นเส้นทางบันเทิงจากการประกวดเวทีลูกทุ่งไอดอล ก่อนจะมาเป็นศิลปินฝึกหัดในค่ายแกรมมี่ โกลด์ จากนั้นได้รับโอกาสในการเดบิวต์เป็นสมาชิกวง NEW COUNTRY ช่วงปลายปี 2565 ร่วมกับเพื่อนอีก 3 คน คือ นุ, เอ็มโบ และกีตาร์
วง NEW COUNTRY ถือเป็นศิลปินวันรุ่นชายที่โด่งดังเป็นพลุแตกจากเพลง Stand by หล่อ ที่มีประโยคฮิตติดหูย่าง “โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจ” กลายเป็นไวรัลทั่วโซเชียล
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