ย้อนคำพูด “ฟารีดา” หลังผลตรวจ DNA ยืนยัน ลูกสาวในท้องเป็นของ “ติณติณ” ชี้ชัดผลตรงกัน 99.99% ลั่นไม่ยอมให้อีกฝ่ายเอาลูกไปเลี้ยง
จากกรณีที่ หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยว่า ผลการตรวจ DNA ระหว่าง ฟารีดา กับ ติณติณ หลังจากทั้งคู่เดินทางไปตรวจ DNA ที่คลินิกบางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ เทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยผลการตรวจยืนยันว่าลูกที่อยู่ในครรภ์ของฟารีดาเป็นของติณติณ
ต่อมา ติณติณ โพสต์เอกสารผลการตรวจ DNA พร้อมระบุข้อความว่า “ผลตรวจ DNA ออกแล้วนะครับ Matvh 99.99% ยืนยันคำเดิมว่าจะแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ”
ขณะที่ทาง ฟารีดา ได้ตอบกลับทางทีมงาน ไทยรัฐบันเทิง เพียงสั้น ๆ ว่า “รู้ผลตรวจพร้อมทุกคน แต่ขอยังไม่ให้รายละเอียดใดๆ”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในรายการโหนกระแส ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่ผ่านมา ฟารีดา เผยว่า “เรื่องที่ติณอยากเอาเด็กมาดูแลเอง ไม่ค่ะ คือถ้าไม่มีดราม่าจะออกมาพูดแบบนี้ไหม หนูจะบอกว่าถ้าเรื่องไม่แดง เขาจะพูดแบบนี้ไหม พี่ด่าหนูเหรอ เรื่องคำว่าพฤติกรรม หนูไม่อยากให้ลูกไปอยู่แล้วติดนิสัยแย่ ๆ ของพี่มา ส่งแค่ค่าดูแลมาได้ไหม แล้วมาหา ไม่ต้องเอาเด็กไป”
ในวันตรวจ DNA (18 มิ.ย.) ฟารีดา ให้สัมภาษณ์สื่อหลังจากที่ ติณติณ เผยก่อนหน้านี้ว่าอยากรับลูกมาดูแลหากเป็นลูกของตนจริง ฟารีดา ยืนยันว่าจะไม่ให้ติณติณเลี้ยง และต้องการให้ติณติณอยู่ในสถานะเพียงแค่พ่อของลูกเท่านั้น ไม่ต้องการมีสถานะอะไรอีก
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