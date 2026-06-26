ด่วน! ผลตรวจ DNA ออกแล้ว ยืนยัน ติณติณ เป็นพ่อของเด็กในท้อง ฟารีดา

ผลตรวจ DNA ออกแล้ว! หนุ่ม กรรชัย โพสต์ยืนยัน ติณติณ New Country เป็นพ่อของลูกในท้อง ฟารีดา จริง 100% รอลุ้นข้อตกลงเลี้ยงดู
ความคืบหน้าหลังจาก ติณติณ New Country และ ฟารีดา ได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ DNA พิสูจน์ความเป็นพ่อของเด็กในท้องฝ่ายหญิง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้แพทย์ประจำคลินิกบางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซอยวิภาวดีรังสิต 16/6 เผยว่าระยะเวลาผลออกต้องรอ 14 วัน ซึ่งจะครบรอบและทราบผลอีกครั้งในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ฟารีดา-ติณติณ เผชิญหน้าครั้งแรก ตรวจ DNA รอผลอีก 14 วัน มั่นใจ 100% เขาเป็นพ่อของลูก
ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ได้โพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อแจ้งผลตรวจ DNA ของติณติณ ที่ทราบผลเร็วกว่ากำหนดเติม โดยระบุว่า “ผลการตรวจ DNA ยืนยัน เด็กในท้องฟารีดาเป็นของติณติณนะครับ” ซึ่งตรงกับสัมภาษณ์ของ ฟารีดา ที่ยืนยันความมั่นใจว่าลูกสาวในท้องเป็นลูกติณติณ 100%
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แพทย์ เผยขั้นตอนตรวจ DNA ฟารีดา-ติณติณ ส่งแล็บฮ่องกง คาดรู้ผล 14 วัน
- ติณติณ รอผลตรวจ DNA รับเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ พ่อจ่อฟ้องหมิ่นประมาท หลัง ฟารีดา กล่าวหาเสพยา-พรากผู้เยาว์
- พี่หนุ่ม ใจป้ำ! ประสานงาน-จ่ายค่าตรวจ DNA ให้ ฟารีดา-ติณติณ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
อ้างอิงจาก : FB หนุ่ม กรรชัย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: