ติณติณ พร้อมรับผิดชอบ หลังผลตรวจ DNA ยืนยัน 99.99% เด็กในท้องฟารีดาเป็นลูก

ติณติณ เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง หนุ่ม กรรชัย เผยผลการตรวจ DNA ยืนยันเด็กในท้องฟารีดาเป็นลูกของฝ่ายชาย เจ้าตัวยืนยันรับผิดชอบร่วมกัน
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการโหนกระแส เป็นผู้ติดต่อคลินิกและชำระค่าใช้จ่ายการตรวจ DNA จำนวน 27,000 บาท เพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อของเด็กในท้องของ ติณติณ New Country โดยนักร้องหนุ่มและ ฟารีดา เดินทางไปตรวจที่ที่บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซอยวิภาวดีรังสิต 16/6 จากนั้นให้รอผลตรวจเป็นเวลา 14 วัน
วันนี้ (26 มิถุนายน 2569) หนุ่ม กรรชัย ออกมายืนยันผ่านเฟซบุ๊ก ระบุผลการตรวจ DNA ว่า “ผลการตรวจ DNA ยืนยัน เด็กในท้องฟารีดาเป็นของติณติณนะครับ”
ด่วน! หนุ่ม กรรชัย ยืนยัน ผลตรวจ DNA ติณติณ เป็นพ่อของเด็กในท้อง ฟารีดา
ล่าสุด ติณติณ เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม tintin_newcountry โพสต์ภาพผลตรวจดีเอ็นเอ พร้อมระบุข้อความว่า “ผลตรวจ DNA ออกแล้วนะครับ Match 99.99% ยืนยันคําเดิมว่าจะแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน ความคืบหน้าจะแจ้งให้ ทราบอีกครั้งนะค้าบ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “พี่หนุ่ม” ตอบเอง หลังโดนวิจารณ์รายการโหนกระแส ให้แอร์ไทม์ “ติณติณ-ฟารีดา” ถึง 3 ครั้ง
- พี่หนุ่ม ใจป้ำ! ประสานงาน-จ่ายค่าตรวจ DNA ให้ ฟารีดา-ติณติณ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
- ติณติณ รอผลตรวจ DNA รับเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ พ่อจ่อฟ้องหมิ่นประมาท หลัง ฟารีดา กล่าวหาเสพยา-พรากผู้เยาว์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: