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ติณติณ พร้อมรับผิดชอบ หลังผลตรวจ DNA ยืนยัน 99.99% เด็กในท้องฟารีดาเป็นลูก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 15:48 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 16:36 น.
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ติณติณ เคลื่อนไหวหลัง หนุ่ม กรรชัย ยืนยันผลตรวจ DNA ติณติณ เป็นพ่อของเด็กในท้อง ฟารีดา

ติณติณ เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง หนุ่ม กรรชัย เผยผลการตรวจ DNA ยืนยันเด็กในท้องฟารีดาเป็นลูกของฝ่ายชาย เจ้าตัวยืนยันรับผิดชอบร่วมกัน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการโหนกระแส เป็นผู้ติดต่อคลินิกและชำระค่าใช้จ่ายการตรวจ DNA จำนวน 27,000 บาท เพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อของเด็กในท้องของ ติณติณ New Country โดยนักร้องหนุ่มและ ฟารีดา เดินทางไปตรวจที่ที่บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซอยวิภาวดีรังสิต 16/6 จากนั้นให้รอผลตรวจเป็นเวลา 14 วัน

วันนี้ (26 มิถุนายน 2569) หนุ่ม กรรชัย ออกมายืนยันผ่านเฟซบุ๊ก ระบุผลการตรวจ DNA ว่า “ผลการตรวจ DNA ยืนยัน เด็กในท้องฟารีดาเป็นของติณติณนะครับ”

ด่วน! หนุ่ม กรรชัย ยืนยัน ผลตรวจ DNA ติณติณ เป็นพ่อของเด็กในท้อง ฟารีดา

ล่าสุด ติณติณ เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม tintin_newcountry โพสต์ภาพผลตรวจดีเอ็นเอ พร้อมระบุข้อความว่า “ผลตรวจ DNA ออกแล้วนะครับ Match 99.99% ยืนยันคําเดิมว่าจะแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน ความคืบหน้าจะแจ้งให้ ทราบอีกครั้งนะค้าบ”

ติณติณรับผิดชอบลูกฟารีดา
ภาพจาก Instagram : tintin_newcountry

หนุ่ม กรรชัย ยืนยันผลตรวจ DNA ติณติณ เป็นพ่อของเด็กในท้อง ฟารีดา-1

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 15:48 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 16:36 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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