หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 26/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 20:34 น.
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ตรวจหวยลาว งวด 26/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 26/6/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันศุกร์ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันอังคารย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 26 มิ.ย. 69 (26/6/69)

ผลหวยลาววันนี้ 26 มิ.ย. 69 (26/6/69)

  • เลข 6 ตัว: 651577
  • เลข 5 ตัว: 51577
  • เลข 4 ตัว: 1577
  • เลข 3 ตัว: 577
  • เลข 2 ตัว: 77
  • เลข 1 ตัว: 7

ผลหวยลาวพัฒนา: 8 / 6 / 14 / 38 / 26

หวยลาว 26 6 69

เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา

  • รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
  • รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
  • รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ

สถิติหวยลาว ออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 5 เดือน

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
19/6/69 4240 240 40 0
12/6/69 5060 060 60 0
5/6/69 2469 469 69 9
29/5/69 2722 722 22 2
22/5/69 3763 763 63 3
15/5/69 7095 095 95 5
8/5/69 7877 877 77 7
24/4/69 3079 079 79 9
17/4/69 5079 079 79 9
10/4/69 0389 389 89 9
3/4/69 7049 049 49 9
27/3/69 7449 449 49 9
20/3/69 4798 798 98 8
13/3/69 3786 786 86 6
6/3/69 2926 926 26 6
27/2/69 2571 571 71 1
20/2/69 1955 955 55 5
13/2/69 6668 668 68 8
6/2/69 7430 430 30 0
30/1/69 7039 039 39 9
23/1/69 8401 401 01 1
16/1/69 4182 182 82 2
9/1/69 0905 905 05 5
2/1/69 3626 626 26 6

ส่องสถิติวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 69 และเลขตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทางหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2569 อ้างอิงจากสถิติผลการออกรางวัลหวยลาวเฉพาะวันศุกร์ย้อนหลัง 5 เดือน โดยนำกลุ่มตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลซ้ำบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ พร้อมทำนายตัวเลขเพิ่มเติมจากตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์ ดังนี้

  • เลขเด่นประจำงวด: 9 – 0
  • เลขรองน่าลุ้น: 6 – 5

ชุดเลขท้ายนำโชค

  • ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 90 – 96 – 60 – 95 – 59
  • ชุดเลข 3 ตัวแรง: 096 – 590 – 965 – 496

ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์

  • กลุ่มสัตว์ใหญ่: เสือ (46) , ช้าง (13)
  • กลุ่มสัตว์เล็ก: แมงมุม (33) , ปู (79)

สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์

  • ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 46 – 13 – 33 – 79
  • ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 146 – 379 – 433 – 913

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 20:34 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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