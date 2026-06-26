เพจ Street FIGHT KORAT ให้กำลังใจ โรส ใช้สติและทักษะมวยปกป้องตัวเองจากภัยคุกคาม
เพจ Street FIGHT KORAT โพสต์ให้กำลังใจ โรส ผู้เข้าประกวด MUระยอง ภูมิใจใช้สติและทักษะมวยปกป้องตัวเองจากภัยคุกคาม
จากกรณี โรส ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สระยอง 2026 กล่าวอ้างว่าถูกสปอนเซอร์ส่วนตัว ดีกรี เสี่ยเจ้าของฟาร์มทุเรียนและกัญชาของจังหวัดระยอง พยายามทำร้ายร่างกาย และล่วงละเมิดทางเพศ โดยในวันนี้ (26 มิ.ย. 69) รายการ โหนกระแส ได้เชิญทั้งคู่มาชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็ฟาดฝีปากและหลักฐานใส่กันไปมา จนไม่สามารถสรุปจบในรายการได้ โดยจะต้องไปสอบปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และดำเนินการตามกระบวนกฎหมาย
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ล่าสุดระหว่างที่ โรส ชี้แจงในรายการโหนกระแส ทางเพจเฟซบุ๊ก Street FIGHT KORAT ได้มีการเคลื่อนไหวโดยการโพสต์ภาพโรสพร้อมข้อความให้กำลังใจ ระบุว่า
“นี่คือเหตุผลที่ผู้หญิงทุกคนควรเรียนรู้การป้องกันตัว…ขอชื่นชมน้องโรสที่มีสติและใช้ทักษะมวยปกป้องตัวเองจากภัยคุกคาม น้องคือแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงอีกหลายคนกล้าที่จะลุกขึ้นสู้ค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
ทีมงาน Street FIGHT KORAT ขอส่งกอดโต ๆ และกำลังใจทั้งหมดให้น้องโรสนะคะ ในสถานการณ์แบบนั้นน้องมีสติและใช้ทักษะปกป้องตัวเองได้ดีที่สุดแล้ว เก่งและกล้าหาญมากค่ะ พวกเราทุกคนภูมิใจในตัวน้อง และพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอนะ”
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อ้างอิงจาก : FB Street FIGHT KORAT
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