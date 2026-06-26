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พนง.โรงแรม เล่าความจริงอีกมุม โรส พูดไม่รู้เรื่อง-โวยวายใส่ตำรวจ ยันไม่มีการทำร้ายร่างกาย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 16:11 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 16:11 น.
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พนง.โรงแรม เล่าความจริงอีกมุม โรส พูดไม่รู้เรื่อง-โวยวายใส่ตำรวจ ยันไม่มีการทำร้ายร่างกาย

พนักงานโรงแรม โฟนอินเล่าความจริงอีกมุม เผย โรส พูดไม่รู้เรื่อง-โวยวายใส่ตำรวจ จนถูกใส่กุญแจมือ ยันไม่มีการทำร้ายร่างกาย เจ้าตัวยอมรับเอง

จากกรณีที่ โรส ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สระยอง 2026 ออกมาไลฟ์สดอ้างว่าตนถูกสปอนเซอร์ส่วนตัว ซึ่งเป็น เสี่ยเจ้าของฟาร์มทุเรียน ในพื้นที่จังหวัดระยอง พยายามล่วงละเมิดทางเพศ และทำร้ายร่างกาย ขณะเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง จนเรื่องราวใหญ่โตและต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในรายการโหนกระแสวันนี้ (26 มิ.ย. 69)

ช่วงหนึ่งในรายการได้มีการโฟนอินไปที่โรงแรมดังกล่าวที่เกิดเรื่อง โดยพนักงานได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอีกมุมหนึ่งให้ได้ทราบ ระบุว่า “ตนเป็นพนง.กะเช้า ทราบเรี่องจาก พนง.กะดึก ว่ามีเรื่องทะเลาะกัน ที่ทางโรสกล่าวหาว่า พนักงานโรงแรมไม่ช่วยเหลือนั้นไม่เป็นความจริง เพราะ พนง. เป็นคนโทรเรียกกู้ภัยมาให้ พอเช้ามาเขาก็ไลฟ์สดว่าโรงแรมเสีย ๆ หาย ๆ

จากนั้นพอถึงเวลาเช็กเอาท์ตอนเที่ยง พนักงานก็ได้เข้าไปสอบถามทางโรสว่าจะเอายังไงว่าจะต่อห้องหรือจะเช็กเอาท์เลย โรสก็แสดงอาการไม่พอใจ อยากร้องเรียนโรงแรมว่าไม่มีความปลอดภัย พนักงานเห็นสถานการณ์ไม่ดีก็เลยโทรเรียกตำรวจมา เพราะได้สอบถามก่อนแล้วว่าทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจ โรสก็บอกว่าจะไม่ให้พักผ่อนเลยหรอ อยากพักผ่อนก่อน ทางโรงแรมจึงแจ้งตำรวจให้ พอตำรวจมาถึง 1 คนแรก โรสก็ไม่ยอม โวยวายใส่ตำรวจว่า ‘จะมาทำแบบนี้่กับเขาไม่ได้ เขาไม่ได้ผิด เขาจะร้องเรียนตำรวจ’ จนตำรวจนายนี้ที่มาคนแรกคนเดียวไม่ไหว ต้องโทรเรียกกำลังเสริมมาอีก 5 คน

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พาโรสขึ้นรถตำรวจไป แต่ระหว่างที่ตำรวจกำลังจะขึ้นไปนั่งประกบอยู่ข้าง ๆ โรสก็โวยวายขึ้นมาอีกว่า ‘จะมาทำแบบนี้ได้ยังไง ไม่ได้ผิดอะไร’ แล้วกระโดดลงจากรถ เจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 คนเลยต้องจับใส่กุญแจมือ ซึ่งตอนนั้นโรสเขาพูดไม่รู้เรื่อง เหมือนคนสติหลุด หลังจากนั้นตำรวจก็ควบคุมตัวไป”

เมื่อพี่หนุ่มสอบถามถึงลักษณะการเข้าพักในคืนนั้นเป็นอย่างไร คุณมิลค์ พนักงานโรงแรม เผยว่า “ผู้หญิงมากับรถ Bolt แล้วผู้ชายตามมาในเวลาใกล้เคียงกันประมาณเที่ยงคืนกว่า แล้วโรสก็มาซื้อเบียร์ไปกินกัน โดยผู้ชายเป็นคนจ่ายเงิน จากนั้นพนักงานก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน ก็คิดว่าเป็นผัวเมียมีปากเสียงกันธรรมดา หลังจากนั้นไม่นานหลังจากผู้ชายขี่รถออกไป พนักงานผู้หญิงกะกลางคืน 2 คน ก็เข้าไปดูให้การช่วยเหลือ

เรื่องการทำร้ายร่างกาย หรือต่อสู้กันไม่มี เพราะโรสเป็นคนพูดเองว่า เป็นคนเหยียบแก้วเอง ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกาย เขาบอกว่าเป็นขวดหินนำโชค เขาทำแตกเองแล้วเขาก็เหยียบเอง ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอะไรเลย”

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อ้างอิงจาก : โหนกระแส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 16:11 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 16:11 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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