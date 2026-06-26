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พ่อไม่ทน! พานักเรียนชั้น ม.3 แจ้งความ เอาผิดครูคณิตฯโหด ตบจนล้มคาห้องพละ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 14:47 น.
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พ่อไม่ทน! พานักเรียนชั้น ม.3 แจ้งความ เอาผิดครูคณิตฯโหด ตบจนล้มคาห้องพละ

พ่อไม่ทน! พานักเรียนชั้น ม.3 แจ้งความ เอาผิดครูคณิตฯโหด ตบหน้าและศีรษะจนล้มคาห้องพละ เหตุฉุนนักเรียนเสียงดังในห้อง

ร.ต.อ.หญิง มาลัยพร อายุยืน รอง สว.(สอบสวน) สภ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง รับแจ้งเหตุจากนายปราโมทย์ อายุ 43 ปี ผู้ปกครอง นำบุตรชายซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.นิคมพัฒนา เข้าแจ้งความร้องทุกข์ หลังถูกครูคณิตศาสตร์ทำร้ายร่างกายภายในโรงเรียน

นายปราโมทย์ ระบุว่า บุตรชายถูกครูคณิตศาสตร์พาออกจากห้องเรียนไปยังห้องพละศึกษา ก่อนใช้มือตบที่บริเวณใบหน้าและศีรษะหลายครั้ง จนล้มลงกับพื้น ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณขมับและขอบตาด้านซ้าย จึงรีบนำตัวเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

เด็กชายหนึ่ง (นามสมมุติ) ผู้เสียหาย ให้การว่า เหตุเกิดขณะครูคณิตศาสตร์สั่งให้นักเรียนทำงานส่งในชั้นเรียน แล้วออกจากห้องไป แล้วเมื่อกลับเข้ามาพบว่านักเรียนในห้องส่งเสียงดัง และมีสมุดงานวางอยู่ ครูจึงเรียกตนเองและเพื่อนอีก 1 คน ออกจากห้องไปที่ห้องพละ ซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีกล้องวงจรปิด

เมื่อถึงห้องพละ เพื่อนถูกครูตบที่ใบหน้า 2 ครั้ง ส่วนตนเองถูกตบศีรษะและใบหน้ารวมประมาณ 5 ครั้ง จนล้มลงกับพื้น ก่อนโทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองให้ทราบเหตุการณ์

เด็กชายหนึ่งยังระบุด้วยว่า ครูคนดังกล่าวมีพฤติกรรมพูดจาไม่เหมาะสมกับนักเรียนเป็นประจำ แต่ที่ผ่านมาโรงเรียนยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุยังยืนยันจะไปเรียนตามปกติ และไม่กังวลว่าจะถูกทำร้ายซ้ำอีก

ภายหลังเกิดเหตุ ผู้ปกครองพาเด็กชายหนึ่งเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนิคมพัฒนา เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดี ขณะที่พนักงานสอบสวน สภ.นิคมพัฒนา ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 26 มิ.ย. 2569 14:47 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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