ญี่ปุ่น ไม่จัดอาหารฮาลาลในโรงเรียน ยึดหลักเท่าเทียม ไม่เอื้อประโยชน์ศาสนาใด
เมืองสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น แจงสาเหตุไม่จัดอาหารฮาลาลในโรงเรียน ยึดหลักเท่าเทียม ไม่เอื้อประโยชน์ให้ศาสนาใด เผยรับฟังความเห็นแต่ขอยึดนโบายเดิม
เทศบาลเมืองสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น ออกมาตอบคำถามกรณีมีผู้เรียกร้องให้โรงเรียนจัดเตรียมอาหารกลางวันฮาลาล ทางเมืองชี้แจงอย่างชัดเจนว่าไม่มีนโยบายจัดทำอาหารที่ตอบสนองต่อวัฒนธรรมทางศาสนาแบบเฉพาะเจาะจง
เป้าหมายหลักของโรงเรียนคือการรักษาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา นักเรียนทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้อย่างเสมอภาค ทางเทศบาลจึงยึดหลักไม่เอื้อประโยชน์ให้ศาสนาใดเป็นพิเศษ
ปัจจุบันเมืองสึคุบะมีชาวต่างชาติหลากหลายสัญชาติเข้ามาอาศัยอยู่ ทางการเข้าใจดีว่าการเคารพและทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาเป็นเรื่องสำคัญและเคารพความหลากหลาย หันมาเน้นดูแลเด็กนักเรียนที่มีข้อจำกัดด้านสุขภาพแทน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่แพ้อาหาร โรงเรียนพยายามปรับแนวทางให้เด็กกลุ่มนี้สามารถรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขจึงจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนเรื่องนี้ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมวันรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันปีละ 1 ครั้ง และเสิร์ฟเมนูพิเศษที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้จำนวน 28 ชนิด ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนส่วนใหญ่สนุกกับมื้อกลางวันได้อย่างเต็มที่
เมืองสึคุบะระบุทิ้งท้ายว่า ที่ผ่านมาทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องมากมายเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณี แต่ทางเทศบาลยังคงยืนยันนโยบายเดิมคือ ไม่จัดเตรียมมื้ออาหารที่เอื้อประโยชน์ให้ศาสนาหรือวัฒนธรรมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ข้อมูลจาก : city.tsukub
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิปไวรัล สาวมุสลิมในญี่ปุ่นโอด หาอาหารฮาลาลยาก-คนกินแต่หมู วอนอย่าตามรอย
- ครีเอเตอร์มุสลิม แจงดราม่าเตือนคนใส่ชุดไทยคู่ฮิญาบ ยืนยันหวังดี ไม่อยากให้รับบาป
- รฟท. ให้บริการ ห้องละหมาด ในตู้รถไฟสายใต้ ให้ชาวมุสลิม รับเทศกาลวันอีฎิ้ลอัดฮา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: