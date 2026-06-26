ผู้ปกครองร้องเรียน เจ้าอาวาสวัดสงขลา บังคับเณร 4 รูป อมนกเขา ทำทั้งเช้าเย็น
ผู้ปกครองร้องเรียน เจ้าอาวาสวัดสงขลา บังคับเณร 4 รูป อมนกเขา ทำทั้งเช้าเย็น ถ้าไม่ยอมก็จะใช้มือกด จนสามเณรหนีออกจากวัด
พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ผบก.ภ.จว.สงขลา ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ชาญศราวุธ แสงอรุณ ผกก.สภ.ทุ่งลุง พร้อมพนักงานสอบสวน ลงพื้นที่ไปสอบสวนพระครูชื่อดัง เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใน ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายหลังผู้ปกครองได้นำสามเณร 4 รูป อายุ 13-14 ปี เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งลุง กล่าวหาว่าถูกพระครู บังคับให้อมอวัยวะเพศจนสำเร็จความใคร่ ภายในศาลาที่ใช้ทำงานและหลับนอน โดยบังคับให้ทำหลายครั้งต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี ทั้งกลางวันและกลางคืน เบื้องต้นยังให้การปฏิเสธ
สามเณร 4 รูป เล่าตรงกันว่า มาบวชเรียนอยู่ที่วัดนี้ 1 ปี แล้ว พระครูจะเรียกขึ้นไปให้เกาหลังและทาแป้งที่หลัง จากนั้นก็ขอดูอวัยวะเพศของสามเณร ก่อนจะบังคับให้อมอวัยวะเพศ ถ้าไม่ยอมก็จะใช้มือกดหัวทำจนสำเร็จความใคร่ ซึ่งโดนทำแบบนี้คนละ 3-4 ครั้ง ที่ต้องยอมเพราะความกลัว นอกจากเจ้าอาวาสแล้ว ยังถูกสามเณรรุ่นพี่ที่อยู่กุฏิเดียวกัน บังคับให้อมอวัยวะเพศหลังอาบน้ำเสร็จอีกด้วย
ขณะที่ผู้ปกครองของสามเณรรูปหนึ่ง เล่าว่า ลูกชายต้องแอบหนีออกจากวัดมาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. เพราะไม่กล้าอยู่ โดยลูกเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง ยอมรับว่ารู้สึกใจสลายเพราะไม่คิดว่าเจ้าอาวาสจะมีพฤติกรรมแบบนี้ แถมช่วงค่ำวันนั้น เจ้าอาวาสก็ยังกล้ามาที่บ้าน ขอให้ลูกกลับไปอยู่ที่วัดอีก แต่ว่าลูกชายกลัวไม่กล้าไป
“หลังเกิดเหตุมีญาติเจ้าอาวาสมาคุยเรื่องนี้ แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ หรือยอมรับว่าจริง ตอนนี้ลูกจิตใจย่ำแย่มาก ไม่คิดว่าการไปบวชเรียนในวัดแล้วยังเจอสิ่งที่เลวร้าย เพราะลูกชายอยากบวชให้พ่อแม่และญาติที่เลี้ยงมา แต่ต้องมาเจอเจ้าอาวาสทำแบบนี้ ต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุด” ผู้ปกครองกล่าว
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และไม่พบว่าไม่มีใครอยู่ที่วัด และเจ้าอาวาส ตอนนี้ก็ปิดมือถือไม่สามารถติดต่อได้
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