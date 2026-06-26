ประวัติ โรส ทิพย์มณี มิสแกรนด์ระยอง 2026 แฉสปอนเซอร์ถ่ายคลิปแบล็กเมล
เปิดประวัติ โรส ทิพย์มณี แม็ค คอร์มิค MUET02 คว้า Miss Photogenic มิสแกรนด์ระยอง 2026 ก่อนออกโหนกระแสเล่าเหตุถูกสปอนเซอร์คุกคามและถ่ายคลิปแบล็กเมล
โรส ทิพย์มณี แม็ค คอร์มิค ผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ระยอง 2026 รหัส MUET02 ออกรายการโหนกระแสเผยว่าถูกสปอนเซอร์ถ่ายคลิปแบล็กเมล เหตุการณ์นี้เชื่อมโยงกับข่าวทที่สื่อมวลชนรายงานไปก่อนหน้านี้เรื่องผู้เข้าประกวดนางงามอ้างถูกสปอนเซอร์พยายามล่วงละเมิดและทำร้าย
โรส ซาริต้า ออลเดย์ หรือ นางสาวทิพย์มณี แม็ค คอร์มิค อายุ 26 ปี (บางแหล่งข่าวระบุว่า อายุ 27 ปี) มีอาชีพเป็นนักวิจัยอิสระ นักสิ่งแวดล้อม (Environmentalist Tutor Scientist Artist Diver Influencer Budtender Tourist & DGmarketing) และศิลปิน ความสามารถพิเศษครอบคลุมทั้งร้องเพลง เต้นรำ ดำน้ำ วาดรูป และเล่นเปียโน ในการประกวดมิสแกรนด์ระยองครั้งนี้ เจ้าตัวยังคว้ารางวัล Miss Photogenic มาได้อีกด้วย
ข้อมูลจาก มิสแกรนด์ระยอง – Miss Grand Rayong ระบุสัดส่วน 38/31-32/40 สูง 170 ซม. น้ำหนัก 70 กก.
ล่าสุด โรส ออกรายการโหนกระแส ตอน “หนังคนละม้วน! ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ระยองแฉ ถูกถ่ายคลิปแบล็กเมล” เล่าเหตุการณ์โดยตรง ซึ่งเชื่อมโยงกับกรณีที่กองประกวด MU ระยองออกแถลงการณ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว ตามที่สำนักข่าว The Thaiger รายงาน
ทั้งนี้ มีรายงานจากสื่อหลายสำนักระบุว่า เธออาจได้รับตำแหน่ง รองนางสาวไทยภูเก็ต คนที่ 2 จากการประกวดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ข้อมูลจากรายการโหนกระแสยังไม่ได้ยืนยันตำแหน่งนี้ คงต้องรอการยืนยันอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นางงาม อ้าง สปอนเซอร์พยายามล่วงละเมิด-ทำร้าย ล่าสุดกองประกวด MU ระยอง ออกแถลงการณ์แล้ว
- เสี่ยไมค์ เจ้าของฟาร์มทุเรียน เปิดแชตโต้คำอ้างนางงามเวทีดัง ลั่น “เข้าโรงแรมไม่ใช่ครั้งแรก”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: