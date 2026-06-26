เปิดประวัติ ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อธิการบดี มศว. คนปัจจุบัน
รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี มศว ตั้งแต่ 2 มิ.ย.2568 นักสังคมวิทยาจาก ม.ปูเน่ อินเดีย มุ่งพัฒนา มศว สู่มาตรฐานนานาชาติ
รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2568 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นอธิการบดีคนล่าสุดของมหาวิทยาลัยที่มีอายุกว่า 77 ปี
ชลวิทย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาสังคม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อปี 2533 จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาสังคมวิทยาด้วยทุนรัฐบาล และปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยาด้วยทุน ICCR จาก University of Pune ประเทศอินเดีย สำเร็จการศึกษาปี 2541
เส้นทางในรั้ว มศว.
ชลวิทย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว ก่อนไต่ระดับขึ้นมาเรื่อย ๆ โดยเคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มศว และรักษาการอธิการบดีก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ อย่างเป็นทางการ
ด้านวิชาการ ชลวิทย์ยังเป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำ การสื่อสาร และการแก้ไขความขัดแย้งในองค์กร
ผลงานวิจัยและหนังสือ
งานวิจัยของชลวิทย์ครอบคลุมหลายมิติ ทั้งการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในสังคมไทย สุขภาวะเชิงพุทธ และนวัตกรรมเครือข่ายสัมมาชีพ นอกจากนี้ยังเขียนตำราหลายเล่ม รวมถึง “ชุมชน 5.0” และ “พุทธนววิถี”
ชลวิทย์ประกาศแนวคิดหลักคือ “Learning University for Society” หรือ LOVES SWU Growth for All โดยมุ่งพัฒนา มศว ให้ตอบโจทย์สังคมและทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมเตรียมนิสิตให้พร้อมทั้งด้านวิชาการและเห็นคุณค่าของสังคม
วิสัยทัศน์ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ การสร้างแพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนในทุกมิติ
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- เดลินิวส์ — โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งชลวิทย์ เจียรจิตต์ อธิการบดี มศว
- เดลินิวส์ — ชลวิทย์ รักษาการอธิการบดีใหม่ มศว ปลุกพลัง LOVES SWU
- ฐานข้อมูลนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาไทย — ชลวิทย์ เจียรจิตต์
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ — ทำเนียบอธิการบดี
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